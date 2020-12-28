手錶只能看時間！功能被手機取代　內行曝「3優點」：超級加分





▲戴手錶看時間很方便。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

手錶對許多現代人來說除了可以看時間之外，也是種藝術品鑑，更有人把錶當成穿搭配件顯現身分地位，一名網友表示，手錶的功能就是看時間用，但現在人人都有手機，甚至還有人同時用兩支手機，是不是就不需要用手錶看時間，而且很多人對手錶不懂，不好拿來炫富用，好奇「還有人再戴手錶嗎？」

該名男網友在PTT發文表示，現在幾乎每個人都有手機，手機除了可以看時間之外，還可以做很多事情，但是手錶就只能看時間而已，似乎沒那麼重要，「想要炫富，不但要防一堆仿冒品，還有很大的可能，大多數人對你手錶貴不貴根本沒概念」，平常洗手、洗澡的時候也很麻煩，「現在戴錶的人都在想什麼呢？」

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不少網友認為，這是一種習慣，而且也可以當作配件，加上不是所有的公司都可以使用手機，手錶相對方便許多，「雖然我戴的錶很便宜，但出門就會戴，習慣了」、「好用阿，我轉個手腕就可以看時間」、「不是每間公司上班都能用手機好嗎」、「男人裝扮很需要這種小細節配件」。但也有網友表示，「有手機之後就不用手錶了」。

▲有網友認為，戴手錶是一種習慣，而且看時間很方便。（圖／翻攝自PTT）

其中不少網友也提及，手錶可以顯示一個人的品味，「手錶在頂層社會是地位的象徵，你沒有帶手錶的習慣，代表你周圍的圈子可能不是這個」、「男生有點年紀戴上有點價格跟品味的錶，很加分」、「昂貴的錶則是顯示自己的地位，看得懂的人自然就看得懂囉，看不懂的就...本來就不是戴給你看懂的」。

也有人表示，就是拿來炫富用，「現在的手錶是炫富工具了，要看時間你有手機、電子錶、智慧型手錶，沒必要去買高價錶」、「出席假掰場合需要戴啦，多得是好車跟好錶都買，車鑰匙放桌上，這種太low，炫錶相對低調」。