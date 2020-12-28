114人從英返台！台灣「正面迎戰」他批自私...網卻戰翻

▲昨日晚間從英返台的114人。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者陳培鈞／綜合報導

英國近期爆出變種新冠病毒，為了圍堵變異株，世界多國都宣布暫時禁止英國航班，但台灣選擇「正面迎戰」，首架自英國返台班機在昨（27）日晚間入境，機上搭載114名旅客中，1人發燒送醫、4人傳出14天內有症狀。就有網友疑惑問「這批英國班機返台是什麼心態？」認為台灣為什麼要接納這種自私的人，引發網友正反論戰。

一名網友於PTT女人板以「這批英國班機回台是什麼心態？」為題發文指出，長年旅居英國的台人，今年夏天新冠肺炎疫情緩和不回來，卻在冬天出現變種病毒，驚覺事情大條才回國，搞得醫護、機場相關人員人仰馬翻。他不解「為什麼歹丸要接納這種自私自利的人，而不是比照當初小明辦理」。

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▲網友在PTT發文討論從英返台的114人，引起網友激戰。（圖／擷取自PTT）

貼文一出，引起網友正反論戰。有網友直接砲轟原PO「夏天回來你就不會罵？」、「人性啊 其實沒什麼好嘴」，認為自疫情爆發後，無論何時返台都會被認為是自私，但若換個立場，「是你的話你也會啦」。更認為，是本國國民的話，為什麼不能回來？如果今天台灣疫情大爆發，美國還好（假設），你有美國國籍，難道不會想要逃去美國？

另一派人則表示，「出事了才想回台」、「台灣繼續這樣遲早崩潰不意外」、「不就沒疫情台灣鬼島歐美好香，有事台灣我的家趕快跑回來 」、「長年旅居國外回來都自私啊，但有錢人你能拿他怎樣」。