買YT會員「最大缺點」曝光超懊惱！網有感笑炸：跟社會脫節了

▲成為YouTube Premium會員就不用看廣告。（圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

觀看YouTube影片是不少人紓壓的最佳選擇，不過近年來影片中穿插的廣告越來越多、時間越來越長，所以如果不想看廣告的話，就可以選擇購買「YouTube Premium」方案。就有網友在PTT的Gossiping問卦「裝YouTube premium 是不是錯了」，因為用了之後有一個超大的缺點，讓他直呼「我沒事裝那個幹嘛呢！」

這位網友文中表示，自從他使用了YouTube Premium之後，再也不知道現在流行什麼廣告，從先前的「魔關羽（出自廣告：神魔三國志）」、「佛跳牆（出自廣告：食物語）」，到最近的「珍妮佛羅培茲（出自廣告：coin master）」，「我還花時間特別找廣告來看，才知道更多在哪裡，唉！我沒事裝那個幹嘛呢！」

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▲「哇！珍妮佛羅培茲！」引發網友熱論。（圖／翻攝自YouTube／Moon Active）

貼文一出，許多人意外地有同感，紛紛笑噴留言，「那天不知道同事說三小珍妮佛羅培茲，真的難過」、「最近才發現會跟社會脫節，很不方便」、「真的，我也特地去找廣告來看」、「同感XDDDD，沒有廣告跟社會脫節XDD」、「希望能出現一個，專門剪近期熱門廣告的頻道，造福我們這些Premium會員。」

還有網友表示，「看不到廣告，導致跟社會脫節，要求YouTube賠償」、「聽不到八軌大錄音帶妹子的聲音」、「第一次主動找廣告來看，真的可悲」、「我還寧願看肥豬被女友綠，然後減肥的廣告」、「之前都不知道今晚我想來點是什麼」、「現在廣告都會讓人想看啊！又有話題性」、「真的，幾個月前人家講史蒂夫跟戴夫我都不知道。」

▲最近網上常看到「珍妮佛羅培茲」這個哏。（圖／翻攝自YouTube／Moon Active）

本站22日則是曾報導《「哇！珍妮佛羅培茲！」到底啥哏？ 網神解：買了YT會員變邊緣人》，51歲拉丁天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，暱稱：J Lo），接下遊戲廠商的代言，拍攝一系列廣告。珍妮佛羅培茲在廣告中，突然出現在超市，對著收銀員問：「雪莉？」見到大明星的雪莉，驚訝地說出經典台詞：「哇！珍妮佛羅培茲！

下一秒，珍妮佛羅培茲質問：「妳剛剛攻擊了我的村莊？」雪莉則傻眼回答：「呃，應該是吧。妳大老遠跑來這裡，就因為我攻擊妳的村莊？」無厘頭的內容，加上10月底開始中文配音版廣告上線後，經過2個月的洗版，成為如今最夯迷因。不過，儘管大批網友狂玩「珍妮佛羅培茲」哏，仍有人一頭霧水，不知道該哏從何而來，因此有網友神解道：「因為這些人買了YouTube Premium自動跳過廣告，所以才成了不知道別人在聊什麼的邊緣人。」