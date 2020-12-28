羅智強酸蘇貞昌：恩賜孩子一餐不吃萊豬　老百姓還不跪謝

▲蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌23日表示，「提早一天，送孩子一份最好的禮物」，教育部已完成全國22縣市國中小午餐採購契約的換約，明確加註營養午餐全面使用國產肉品。對此，國民黨台北市議員羅智強狠酸，「恩賜孩子一餐不吃萊豬，老百姓們還不跪謝叩恩！」

羅智強28日在臉書批評，「放毒解毒都是你，人民還要跪謝你」，看到這則有關新聞，想起蘇貞昌最喜歡的白蛇傳橋段，白蛇為了讓許仙賣藥賺錢，晚上去全城放毒，兩夫妻晚上邊算銀票、邊竊笑，「全城的人怎麼那麼多憨人」、「放毒的是我們，解毒的也是我們，還要感謝我們，拿銀票給我們賺」。

羅智強諷刺，「開放萊豬的是民進黨，但恩賜孩子一餐不吃萊豬，老百姓們還不跪謝叩恩！」

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