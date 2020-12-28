影／蘇貞昌：台商回流1兆1000億　已開發國家「唯一正成長」

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌28日在「監察院109年巡察會議」施政報告時提到，台灣在總統蔡英文領導下，藉著疫情升溫、美中貿易大戰下，推出「台商回台專案」，到目前可以看到，台商大舉回台，已經1兆1000多億回台，實際到位已有6200多億；而台灣出口值、外銷訂單、股市都創下最佳表現，經濟成長率不僅穩居四小龍第一，更是已開發中國家，唯一正成長的國家。

▲蘇貞昌出席「監察院109年巡察行政院會議」。（圖／記者呂佳賢攝）



蘇貞昌指出，全世界疫情已經有8000多萬人確診，超過176萬人死亡，世界許多國家鎖國、宵禁、停課，甚至禁止6人以上的集會，台灣人可以正常生活，兩院可以一起開會，台灣真是亂世中的福地。《時代雜誌》的封面，把2020年打上一個大叉叉，說是史上最糟糕的一年；他也坦言，「過去一年，我們也實在有夠辛苦，不但國人辛苦，行政機關也都相當辛苦」。

談到在疫情之下，台灣又面對中美貿易大戰，蘇貞昌表示，台灣在蔡英文領導下，藉著這個機會推出「台商回台專案」，到目前為止可以看到，所有台商大舉回台，已經有1兆1000多億回台，而實際到位的已經有6200多億。

蘇貞昌強調，以前都會說台灣的錢都跑出去，但現在立法院通過境外資金匯回專法，現在海外匯回資金已經有2200多億，這些都要感謝立法院即時運作。從數據上也可以證明，這段期間台灣出口值、外銷訂單、股市都創下最高表現，而台灣經濟成長率更穩居四小龍第一，是極少數經濟正成長國家，更是已開發國家中，唯一正成長的國家。

▼蘇貞昌出席「監察院109年巡察行政院會議」。（圖／記者呂佳賢攝）

