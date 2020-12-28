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反萊豬最後希望　國民黨今起串連14縣市連署「食安公投」

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書，主席江啟臣發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨推出食安公投擋萊豬。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨挾著多數席次優勢，表決通過開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬等9項行政命令。面對明年1月1日即將開放的萊豬，國民黨今（28日）宣示絕對不會停下反萊豬、護食安的腳步，即日起協調14個執政縣市政府提出進口萊豬的把關措施，並籌劃兩項公投案二階段連署的相關作業，也將舉辦全面性的誓師與系列活動，務必讓公投成案，讓反萊豬的民意能具體展現，讓民進黨聽到人民的怒吼。

國民黨質疑，總統蔡英文說不清楚開放萊豬進口對我們國家有什麼好處？僅冠上「走向世界的關鍵決定」、「克服困難貿易問題」等藉口，就要讓國人吃下有害健康的萊豬，但國民黨認為，任何的國家利益都不比上人民健康，國人的食安更不應該是利益交換的籌碼。

針對近日爆發知名店家張貼台灣豬標章，卻使用進口豬當食材，國民黨表示，此事件完全打臉行政院「清楚標示」的保證，國民黨日前已經警示，衛福部印製的「台灣豬貼紙」只要網路下載就可使用，與需申請、審查的農委會「台灣豬標章」，外觀設計、用色極為相似，若有不肖廠商藉此魚目混珠，消費者根本不容易辨別。

國民黨指出，蔡政府對於這些提醒都置若罔聞，根本不將人民的健康放在心上，「台灣豬」標章只是做表面應付，導致萊豬還沒進口，市面上的台灣豬標章已經亂糟糟、名實不相符，消費者如何還能依照標章做出選擇？國人如何還能相信蔡政府能做好把關工作？蔡政府已經讓人民完全失去信心。

面對明年1月1日即將開放的萊豬，國民黨表示，首要工作就是結合各縣市議會、黨部的力量，遍地開花，於全台推動「護食安」公投二階連署作業，並將擇期公布二階連署啟動時間與地點，屆時希望民眾踴躍參與。同時，國民黨也呼籲中選會儘速提供二階連署書格式，切勿技術性拖延，影響人民行使直接民主的權利。

此外，國民黨強調，依據釋字第738號解釋意旨，地方政府本可因地制宜，執行比中央政府更嚴的措施，為人民把關，無論站在情、理、法的各角度上，各縣市制訂或修訂相關自治條例，明訂萊劑零檢出都站得住腳。

國民黨表示，即使地方自治條例訂定罰則部分需中央核定始可生效，但基於人民食安風險零容忍，在中央具體核定之前，希望各縣市議會能督促地方政府應先依照自治條例精神施行，並在地方自治條例的規範原則下，擬定守護人民食安的可做為之處，善盡為國人、為下一代健康把關之責。

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