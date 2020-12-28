影／蘇貞昌曝蔡英文去年12/31艱難決策　台灣第一個登上武漢班機採檢

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌28日在「監察院109年巡察會議」施政報告時提到，去年12月31日總統蔡英文正在競選連任，同意了行政院重要的決策，台灣成為世界上第一個登上武漢班機採檢的國家。蘇貞昌坦言，當時做這個決定要面對很多壓力，對岸認為是歧視，是破壞兩岸關係。

▲總統蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



蘇貞昌指出，全世界疫情已經有8000多萬人確診，超過176萬人死亡，世界許多國家鎖國、宵禁、停課，甚至禁止6人以上的集會，台灣人可以正常生活，兩院可以一起開會，台灣真是亂世中的福地。

蘇貞昌說，《時代雜誌》的封面，把2020年打上一個大叉叉，說是史上最糟糕的一年，「過去一年，我們也實在有夠辛苦，不但國人辛苦，行政機關也都相當辛苦」。

對於近一年來的防疫，蘇貞昌認為，行政團隊在很多重大危機來臨時，必須洞燭先機，必須超前部署，在能見度不足、資訊不明、前程不知、條件不成熟下，必須做決定，行政院在關鍵時刻做出艱難決定，往往也是要付出代價的。

談到去年的12月開始針對疫情預警，蘇貞昌也說，行政團隊已經判斷中國大陸不可信，加上肺炎疫情非常奇怪，因此在去年12月31日，台灣是全世界第一個登上武漢班機進行採檢的國家。

他還原當時的時空背景指出，蔡英文正在競選連任，如果只是關心自己的候選人，一定不會理會這些事情，但是蔡英文當時答應了行政院的決定，同意採檢人員直接登機檢疫。

蘇貞昌說，現在看起來會以為施政跟決策很高明，實際上要做出這樣的決定，必須要面對非常多的壓力，除了在競選的期間，中國大陸方面也會認為這是歧視的行為，甚至認為是在破壞兩岸關係。

▼蘇貞昌出席「監察院109年巡察行政院會議」。（圖／記者呂佳賢攝）

