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新北警長陳檡文迎聖誕送驚喜　贈警局同仁限量版「耶誕口罩」

記者郭世賢／新北報導

新北市政府警察局局長陳檡文在2020年耶誕佳節之際，特別換著和藹可親的聖誕老人裝扮，並在應景的音樂中，身著聖誕裝、駕著精緻雪橇，在3隻可愛的麋鹿與雪人的陪伴下，逐一致贈警局同仁限量版「耶誕口罩」，一連串祝福活動，同仁備受「感心」。

▲新北警長陳檡文迎聖誕送驚喜 贈同仁限量版「耶誕口罩」。（圖／新北市警察局提供）

▲新北警長陳檡文迎聖誕送驚喜，逐一致贈警局同仁限量版「耶誕口罩」。（圖／新北市警察局提供，下同）

國外疫情迄今依舊嚴竣，冬季防疫工作不容馬虎，新北警長陳檡文於2020年聖誕節活動並配合防疫工作，25日一早特別在每位同仁桌上，放置精心設計的聖誕賀卡，同仁驚喜無比、熱情回應，現場充滿歡笑與祝福。

另外，陳檡文雖不克前往轄區各地慰勤，但給第一線執勤警察同仁的關懷及祝福不打折，同仁打開電腦登錄勤務網頁的第一眼，便可見精心設計的聖誕賀卡浮現眼前，在冷冽的寒冬及繁重的警察勤務中，增添一絲暖意。

新北警察局長陳檡文表示，警察工作十分辛勞，希望透過不一樣的方式呈現對同仁的貼心與關懷，因此將實用且兼具防疫的限量版耶誕口罩，當作溫馨小禮物送給同仁，慰勉辛勞，表達警察捍衛民眾健康的決心。

▲新北警長陳檡文迎聖誕送驚喜 贈同仁限量版「耶誕口罩」。（圖／新北市警察局提供）

▲限量版「耶誕口罩」。

▲新北警長陳檡文迎聖誕送驚喜 贈同仁限量版「耶誕口罩」。（圖／新北市警察局提供）

▲▼新北警長陳檡文特別換著聖誕老人裝扮，一連串祝福活動，同仁備受「感心」。

▲新北警長陳檡文迎聖誕送驚喜 贈同仁限量版「耶誕口罩」。（圖／新北市警察局提供）

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