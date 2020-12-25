▲新北攜手台東銷售頂級「鳳梨釋迦」，力挺小農渡過寒冬難關。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

愛吃釋迦的朋友照過來！新北市政府攜手台東縣政府及台東農產運銷公司，即日起推出冬季好「釋」送到「迦」，把美味釋迦宅配到新北消費地，力挺台東釋迦小農渡過銷售寒冬，支持當令的台東釋迦。

侯友宜表示，因應新冠肺炎疫情影響，台東釋迦在新北耶誕城的展售規劃只好暫緩，非常可惜，不過為讓市民不受寒冬嚴峻的疫情影響，也能品嚐到頂級釋迦，特別與台東縣合作，將台東釋迦上架電商平台，方便民眾購買美味的台東釋迦，也協助台東辛苦的在地小農渡過銷售難關。

農業局表示，釋迦盛產於每年的12至3月，果實甜度特別高，口感綿密密，潔白的果肉，不僅吃起來香甜細緻，營養價值高。目前10顆台灣釋迦中，就有9顆產自台東，栽培面積約5500公頃，年產量近6萬公噸，要找最美味的釋迦，指名台東出產的準沒錯。

台東縣長饒慶鈴表示，近期適逢釋迦產季，特別將台東釋迦推薦給新北市，聯手協助台東農友打開銷路，而台東縣的好山好水好空氣，出產的釋迦絕對是品質掛保證，目前台東釋迦以大目種釋迦以及鳳梨釋迦為主，甜酸的口感中帶有淡淡鳳梨的香氣。

農業局長李玟表示，台東釋迦絕對是各位採購冬季水果的最佳選擇，首波銷售檔次提供優惠價格600元（5台斤／盒，5至6入），即日起接受訂購，相關購買資訊歡迎民眾洽詢新北果菜公司：02-2989-9201或加入新北果菜公司的新北果菜舖會員訂購查詢：https://reurl.cc/N6Vgn9。



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