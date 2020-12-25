▲新北行動治理緊盯民生基礎建設，解決案件逾8成。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

2020年最後一場行動治理追蹤座談25日於石門登場，由新北市政府民政局邀集市府各局處代表與在地9位里長追蹤案件進度，會議中就老人共餐場所設置、老梅橋、石門坑溪及八甲溪護岸施作議題，討論熱烈。

老梅里長許寶祿表示，老梅溪於老梅橋上游左岸施作160公尺護岸工程，水利局於2020年8月下旬取得施工便道土地後即刻開工，日前已順利施作完成；石門坑溪護岸為尖鹿里長邱朝欉提案，經水利局多次評估會勘後施作，已於10月下旬完成，強化了既有護岸高度不足及護岸掏空問題，改善地方基礎建設。

民政局長柯慶忠表示，今年下半年行動治理追蹤座談共辦理30場，主要檢視今年市長行動治理列管進度，其中包含板橋汙水下水道、鶯歌電桿下地、深澳鐵道自行車邊坡維護及綠美化、五股泰山交流道計畫及八里重劃區交通安全案等案。其中，針對五股交流道改善，增設北出及北入匝道五股交流道改善工程行政院已核定，交通部高公局預計2022年開工，並於2026年完工。目前市府新工處刻正配合辦理新五路拓寬都市計畫變更作業，後續將由交通部高公局進行施工。

柯慶忠說，市長上任2年來總計列管2386案，解決2041案，達成率逾8成，其中2020年共提案661案，由民政局統籌各局處持續追縱案件辦理進度，努力與里長溝通取得共識，已解決480案；2021年度行動治理座談規劃於農曆年後正式啟動，市長將第3度率市府團隊深入地方，傾聽民意與基層里長座談，展現拚市政決心。

柯慶忠感謝1032位里長積極參與公共事務，認真為地方打拚的熱情，與行動市府共同努力，放眼未來十年，一起成就更好的新北。此外，鑒於新冠肺炎疫情近日出現國內本土感染。柯慶忠特別要求區公所隨時保持緊戒，配合市府政策展現快速應變能力，面對疫情，新北沒有鬆懈的本錢，務必落實宣導防疫措施，與市府共同努力守護市民健康。



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