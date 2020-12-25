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金山三和國小混齡「聖誕英語派」　學習趣變身舞台動感小明星

▲金山三和國小混齡「聖誕英語派」 學習趣變身舞台動感小明星。（圖／新北市三和國小提供）

▲金山三和國小混齡「聖誕英語派」，學習趣變身舞台動感小明星。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

25日是聖誕節，新北市金山區三和國小一年一度的「聖誕英語派」，校園充滿了聖誕節的佈置及美麗燈景外，全校一到六年級的孩子重新混齡編組，編成6組後進行英語點餐DIY、英語闖關Who怕Who以及晚會的學生多元學習展演，在溫馨的大合照後劃下句點，全體親師生又開始殷殷期待明年聖誕英語派的到來。

三和國小表示，孩子們在生活化、趣味化及支持性的氛圍中展現自發、互動、共好的學習素養，更讓與會的家長們都能看到自己孩子，展現出來的學習力與自信心，最後更在神秘嘉賓家長會高會長與蔡副會長cosplay聖誕老公公及鬼滅之刃−富岡義勇發放聖誕小禮物，讓全場親師生驚喜呼喊。

▲金山三和國小混齡「聖誕英語派」 學習趣變身舞台動感小明星。（圖／新北市三和國小提供）

▲最後神秘嘉賓家長會高會長與蔡副會長cosplay聖誕老公公及鬼滅之刃−富岡義勇發放聖誕小禮物。

一年級簡佑學表示，本來我覺得英語有點無聊，因為只有上英語課時會用到，但是今天的點餐及闖關活動通通都必須用英語，我突然覺得英語好重要喔！還好在哥哥姊姊的協助下，我們這組順利過關了，英語很好玩。

三年級邱昕宥表示，學校今年的英語闖關與去年不一樣，我覺得今年的第5關「52i8」好刺激，我們要專心看線上kahoot日常生活用語的題目，然後用平板電腦搶答，我覺得同學們的英語都好強，我也不想輸給他們。

▲金山三和國小混齡「聖誕英語派」 學習趣變身舞台動感小明星。（圖／新北市三和國小提供）

▲三年級邱昕宥表示，學校今年的英語闖關與去年不一樣，今年的第5關「52i8」好刺激。

六年級蕭于喬、張芸蓁及蔡昕羽表示，平時上課只有我們3個，今年的英語闖關我們都是組長，各自帶著9個學弟妹們一起闖關，每一關對我們來說其實都很簡單，但比較有挑戰的是要協助學弟妹們說出、認出及指出正確答案，感覺自己就像是位小老師，雖然辛苦，但很有成就感，也很喜歡跟大家一起闖關的熱鬧，我們3個都覺得，畢業後，這應該是我們印象最深刻的小學記憶。

英語科任老師蔡育真表示，透過活潑有趣的快樂學習才是有效的英語學習方式，所以今年我特別設計了8個關卡，以遊戲的方式引導孩子們互相合作，將日常所學的英語在真實的情境自然的說與認讀出來，讓孩子感受到應用英語的樂趣，激發他們學習英語的熱情與動力。

▲金山三和國小混齡「聖誕英語派」 學習趣變身舞台動感小明星。（圖／新北市三和國小提供）

▲金山三和國小全校一到六年級的孩子重新混齡編組，編成6組後進行英語點餐DIY。

三和國小家長會長高榮華表示，自己的小兒子在三和國小就讀，從一個月前就很期待今天的聖誕英語派，還不肯跟我講他要表演什麼，要我自己來看。許多家長們進到學校後就被美麗的燈景吸引打卡拍照，看到孩子們的精彩表現更是感動，謝謝老師的教導及學校團隊的用心規畫，真的是太棒了。

三和國小校長陳紹賓表示，協助每一個孩子多元發展、探索自我及普遍卓越是三和國小的辦學願景，每一年的聖誕英語派活動在老師們在地化、生活化及國際化的精心規劃下，全校的孩子透過混齡分組相互學習與合作，一起完成各種學習挑戰。

陳紹賓說，孩子們在晚會上一個個上台自信展演，當下所產生「我三和，我驕傲」的深刻感動，一定能激勵所有的親、師、生，相信自己正在創造、感受的一切，在成功學習經驗中追求更為卓越的成功，同時也透過英語的有效學習，打開孩子國際的視野，邁向2030新北雙語城的新北教育願景。

▲金山三和國小混齡「聖誕英語派」 學習趣變身舞台動感小明星。（圖／新北市三和國小提供）

▲金山三和國小混齡「聖誕英語派」 學習趣變身舞台動感小明星。（圖／新北市三和國小提供）

▲金山三和國小混齡「聖誕英語派」 學習趣變身舞台動感小明星。（圖／新北市三和國小提供）

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