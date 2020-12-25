▲和光企業點亮大鵬國小校園圍籬，增添耶誕節慶平安祈福氣氛。（圖／新北市大鵬國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳工業區和光工業股份有限公司捐贈萬里區大鵬國小LED照明設備，以「校園圍籬點燈祈福計畫」回饋偏鄉學校。大鵬國小臨北部濱海公路台2線圍籬欄杆處設置LED燈，25日耶誕佳節前夕點亮，藉由燈光的映照顯得備加溫馨。

大鵬國小表示，地處北海岸位於北部濱海公路台2線44公里處，台2線為北海岸交通重要幹道，也是北台灣有名的觀光路線，往來車輛車次頻繁，行經大鵬國小圍牆為一處彎道，2020年4月14日凌晨發生一件汽車撞毀圍牆外人行道上水泥塊，因而上新聞事件。

▲▼大鵬國小校長許聰顯表示，學校相當感謝和光公司的善行。

因此，校方研擬「校園圍籬點燈祈福計畫」，主動向企業提案，利用節能燈具妝點校園圍籬，提升校舍夜間辨識度以提醒用路人。和光工業股份有限公司總經理許吉欽認同大鵬國小的提案，慷慨解囊贊助相關經費，除了讓大鵬國小藉由LED燈妝點校舍夜間景觀外，也希望提醒用路人注意安全小心駕駛。

和光工業股份有限公司位於瑞芳工業區，於1996年12月創立，以製造舒適衛浴自動化、符合節能減碳環保潮流的產品為企業目標。大鵬國小於2019學年度開學後，實施自立午餐全校共餐，當時就曾獲得和光工業股份有限公司贊助酒精自動消毒機6台，讓全校師生在每天共餐前可以消毒雙手。

大鵬國小校長許聰顯表示，學校相當感謝和光公司的善行，大鵬國小鄰近核二廠，平日對於能源教育即相當重視，對於節能燈具使用倡導亦不餘遺力，此次和光企業捐贈經費學校特別規劃以節能的LED燈具來強化校園圍牆照明，提高車輛駕駛行經校園前彎道時的路況辨識度，耶誕佳節腳步將近，圍籬點燈增添了平安祈福的氣氛。



► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版