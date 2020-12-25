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甩狗撞牆畫面曝！雲林醉男半夜欺鄰米克斯　將被裁罰最重7萬5

▲畫面中男子一把拉起狗鍊就將福妹撈起，騰空左甩右甩撞牆壁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲畫面中男子一把拉起狗鍊就將福妹撈起，騰空左甩右甩撞牆壁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣驚傳虐狗，土庫鎮一家檳榔攤養了一隻黃色米克斯「福妹」，今日凌晨約3點多隔壁鄰居開車返家，因福妹對其吠叫，男子心生不滿，一怒之下拉起狗鍊將福妹甩去撞牆，最後妻子下車勸阻男子才回自己家，妻子今日前往檳榔攤道歉，狗主人不予追究，但男子已違反《動物保護法》，將面臨1萬5000至7萬5000元罰鍰。

臉書社團《虎尾人（讚）出來》有民眾貼上土庫鎮一家檳榔攤監視器畫面，於今日凌晨3時18分，檳榔攤鄰居開車返家，一名男子由副駕駛座下車後疑似喝醉酒走路搖晃，隨即走向檳榔攤騎樓，一把拉起狗鍊就將福妹撈起，騰空左甩右甩撞牆壁。車上一名女子見狀下車拉扯勸阻，一度不敵男子抓狂力道被甩在地，但男方最後仍被女子扯回家才結束，虐狗過程約2分多鐘。

▲畫面中男子一把拉起狗鍊就將福妹撈起，騰空左甩右甩撞牆壁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲福妹飼主表示，一早隔壁太太就帶著酒醒的丈夫前來道歉，因為檢查後福妹並未有受傷或內傷狀況，認為鄰居還是以和為貴才好，並不會追究。（圖／民眾提供）

福妹飼主表示，領養福妹至今約7個月，與影片中的鄰居夫妻不曾發生不快，可能是鄰居喝醉心情不好，福妹對他吠叫才造成他不滿打狗，福妹飼主說，今日一早隔壁太太就帶著酒醒的丈夫前來道歉，因為檢查後福妹並未有受傷或內傷狀況，認為鄰居還是以和為貴，不會追究。

雲林縣動植物防疫所表示，今日下午獲知此案後主動派員調查，認定該名虐狗男子違反《動物保護法》，雖然飼主不追究，但仍須傳喚偵訊後依《動物保護法》第六條處1萬5千元至7萬5千元罰鍰。

▲畫面中男子一把拉起狗鍊就將福妹撈起，騰空左甩右甩撞牆壁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲飼主說，領養福妹約7個月，與鄰居不曾發生不快，可能是鄰居喝醉心情不好，才會如此。（圖／民眾提供）
 

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