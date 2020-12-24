雲林不一樣了！張麗善就職2週年　揭「下一個十年」發展方針

▲張麗善強調，下一個十年，將以聯合國十七項SDGs作為發展方針。不以四年政績畫地自限，而是用擘劃百年大計來治縣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府推動多元教育、觀光旅遊及均衡城鄉發展的政策方向，雲林縣長張麗善就職2週年活動24日登場，別開生面結合雲林國際風箏衝浪學校揭牌活動，在四湖三條崙海水浴場濱海大樓辦理，由張麗善親自體驗風箏衝浪運動，代言風箏衝浪運動的新鮮刺激與趣味。

雲林縣長張麗善上任後，雲林縣政府首次獲得素有公部門奧斯卡之稱的「政府服務獎」肯定。雲林縣政府表示，這不僅代表地方政府能為縣民提供優質服務；更是對雲林縣府團隊卻是一項里程碑，張麗善說：「這證明我們突破公務員思維，雲林開始變得不一樣了！」

張麗善細數2年來帶領縣府團隊突破公務員思維展現創新、熱忱、活力的服務氣象，從口湖鄉台灣鯛生態創意園區導入智能AI技術、古坑咖啡化身為智慧咖啡、土庫蛻變成國際學旅，到麥寮打造綠能體驗農場，這些突破的地方創生亮點就是雲林獲得中央大力支持的重要原由，亦是青年洄游返鄉的吸引力。

從智慧科技推動政策將雲林蛻變為永續城市，將從2021年1月份推出Nubi雲林數位縣民平台，網羅在地優質『雲林良品』店家、觀光工廠及各項主題活動，App也將發行「雲林扭幣」，讓大家可用來兌換或折抵「雲林良品」。張麗善大聲宣布明年是「雲林數位轉型」的起跑元年，邀請各地民眾一起加入平台。

張麗善強調，下一個十年，將以聯合國十七項SDGs作為發展方針。不以四年政績畫地自限，而是用擘劃百年大計來治縣，適逢就職兩周年，她正式宣布以一心、二軸、三業（葉）、四力、五大目標及六大價值，奠定未來十年的願景工程基礎。

張善麗指出，斗六、斗南及虎尾向來為雲林政經暨交通核心，期盼透過「一心」之領頭羊角色帶動全縣農／工「二軸」與農、工、觀光「三產業」發展；同時，要求縣府團隊具備「四力」，透過行動力丶韌性力、設計力和環境力來服務縣民，以達到為年輕人找頭路、為老年人找依靠、為企業找機會、為弱勢找尊嚴、為雲林找出路之「五大目標」。並期許自己以低碳永續、健康友善、整合創新、智慧創生、共容共融、服務效率之「六大價值」建立起嶄新的公務文化，逐步實現雲林2030的願景工程。

▲雲林縣長張麗善就職2週年活動今(24)日，別開生面結合雲林國際風箏衝浪學校揭牌活動，在四湖三條崙海水浴場濱海大樓辦理。（圖／記者蔡佩旻攝）



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