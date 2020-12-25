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社會 社會焦點 保障人權

人魔酷刑「繩虐」米克斯！吊打摔牆害重殘　牠屎尿失禁日夜哀嚎

記者李忠憲／台中報導

出獄不到1年的伍姓男子，飼養一隻米克斯小狗，竟多次在社區內繩索甩拋、吊行、拖行、勒脖等虐待，導致小狗雙前肢骨折跛行等重傷害。伍男雖辯稱是「小狗咬他很多次」、「洗澡自己跌倒骨折」等。但檢察官未採信，依違反動保法的傷害動物導致肢體嚴重殘缺重傷害罪嫌起訴，建請從重量刑。

▲▼男子繩索拖吊、勒脖、拋甩自己養的米克斯，遭依動保法起訴。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲男子繩索吊起自己養的米克斯，準備下樓。（圖／記者李忠憲翻攝）

起訴書指出，伍姓男子因強盜罪入監服刑，2019年5月假釋期滿，今年4月養了一隻米克斯小狗，竟在住家社區酒後多次虐待小狗，包括繩索勒脖、拋擲地上，用手掐脖或拖行等。小狗因此在社區走廊嚇到屎尿失禁，哀嚎不止，社區鄰居看不下去，6月向台中市動保處檢舉，經會同警方到場蒐證，並將伍男依動保法送辦。

▲▼男子繩索拖吊、勒脖、拋甩自己養的米克斯，遭依動保法起訴。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼米克斯不願進電梯，男子強拉進去還往上吊。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子繩索拖吊、勒脖、拋甩自己養的米克斯，遭依動保法起訴。（圖／記者李忠憲翻攝）

動保處到場時發現小狗有拱腰、消瘦、走路異常歪斜等狀況，經送到中興大學獸醫學院檢查，發現小狗左右前肢有陳舊性及簡單性骨折、肌肉萎縮而跛行，肢體嚴重殘缺。經調閱社區監視器發現，男子多次在社區公共空間，以鍊繩懸吊、甩動、拖行、拋摔及掐脖子，故意傷害小狗甚明。

▲▼男子繩索拖吊、勒脖、拋甩自己養的米克斯，遭依動保法起訴。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子吊起小狗甩拋到地上，接著又吊起行走。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子繩索拖吊、勒脖、拋甩自己養的米克斯，遭依動保法起訴。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼男子繩索拖吊、勒脖、拋甩自己養的米克斯，遭依動保法起訴。（圖／記者李忠憲翻攝）

伍男雖坦認有對小狗施暴，但他辯稱小狗「咬過他好多次」，當時他都有喝酒，叫狗走又不走，狗又很生氣，他才會用這種方式帶回家。狗可能是幫牠洗澡出來時自己跌倒骨折，他也常跌倒等。

檢察官認定伍男虐待小狗事證明確，且造成牠嚴重殘缺，5年內再犯屬累犯，最後依動保法的傷害動物導致肢體嚴重殘缺重傷害罪將他起訴，最重可判2年徒刑，併科最高200萬元罰金。

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