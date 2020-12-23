「王詹樣基金會-獎助學金」1082人受獎　今年起網路可申請、查詢

▲今年麥寮鄉共700多人受獎，鄉內一名林媽媽表示，今天是代替兩名女兒來領取獎助學金，獎助學金不僅讓他們能減經濟上負擔，也讓子女學習懂得感恩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業「王詹樣基金會-獎助學金」自2004年開辦至今已嘉惠1萬8千多名學子，受獎人數從開辦至今逐年增加，今109年度獎助學金於今（23）日、明（24）日前往雲林縣麥寮鄉、台西鄉發放，共計1082名學子受惠，總金額高達303萬元。

「王詹樣基金會-獎助學金」對象，低收入戶大學生每人1萬元、高中5千元，中低收入戶大學5千元、高中3千元，一般家庭大學2500百元，高中1500百元。王詹樣基金會指出，獎助學金不僅是給學生的鼓勵，更是一種無形的支持力量，許多麥寮鄉、台西鄉學子甚至表示，自己從高中至現在就讀大學，已經領取超過五次台塑企業獎助學金，牆壁上有一區貼滿台塑企業獎狀，每次看到總能激勵自己，努力讀書創造下學期領台塑獎助學金的機會。

詹樣基金會表示，為符合現今網路世代，自今年開始，台塑企業將申請表單及審核結果公告於「台塑企業-六輕之美」網站上，於外縣市就讀的學子再也不用舟車勞頓的回鄉拿取紙本申請表，透過網路下載即可，並於每年五月及十二月中旬將審核結果公佈於網頁上，讓家長及學子能提前查詢是否通過申請，未通過者也可於網頁上瞭解未通過原因，此方式獲得不少鄉民好評。

今年麥寮鄉共700多人受獎，鄉內一名林媽媽表示，今天是代替兩名女兒來領取獎助學金，雖然自身家庭為中低收入戶，但對於孩子的教育從小就很重視，兩女也很爭氣，每學期成績都有達到申請獎學金資格，並且將獎學金的錢拿去補貼補習費，很謝謝台塑企業當鄉親的好厝邊，獎助學金不僅讓他們能減經濟上負擔，也讓子女學習懂得感恩。

台塑企業來到雲林縣落地生根，致力推動多項社會公益，「台塑企業-王詹樣基金會」為提升雲林縣學童午餐營養，於2019年起捐贈雲林縣國中小學午餐食材經費，並使用雲林縣在地食材，不僅嘉惠學童吃得健康營養，更幫助在地農漁牧業，此外，基金會更積極推動早療服務提升計畫，幫助80多個早療單位，亦與雲林第二監獄長期合作，協助提供多面向輔導，建立收容人正面態度及學習一技之長等。

台塑企業表示，台塑企業秉持創辦人「取之於社會，用之於社會」理念，持續為社會各個角落奉獻，服務對象涵蓋各個年齡層，發揮台塑企業回饋在地精神，從小落實教育扎根，不僅帶動向學風氣，更期許培育更多優秀人才，並使更多弱勢族群受益。

►10件組，市價990元，特價549元



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►《炮仔聲》女星雲林拍戲掉皮夾...阿北竟「等她走再撿」警逮人

►微醺農場獲創業歸故里競賽冠軍 33歲返鄉青農黃衍勳：為四代同堂

►不僅公務員 私人企業員工將公司信封帶回家使用小心觸法

►黃捷、林穎孟被移送檢調 時力「人頭黨員」調查最新進度