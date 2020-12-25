時力、基進呼籲：新竹市民別當白老鼠　停止數位身分證試辦



▲廖子齊認為，行政院不該將新竹市民的個資作為資安試驗的白老鼠，且需保留民眾選擇無晶片身分證之權利。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

數位身分證試辦區由內政部宣布的新北板橋、中和、新竹市、澎湖，縮減只剩新竹市，時代力量新竹黨部與台灣基進新竹黨部今日不約而同召開記者會，針對內政部邀新竹市民自願參與將同時進行賞金獵人測試的數位身分證試辦一事提出疑慮，同時發出訴求停止試辦。

時代力量新竹市議員廖子齊認為，行政院不該將新竹市民的個資作為資安試驗的白老鼠，新式身分證的換發應該先完成立法明確授權，同時從技術與設計上盡可能降低資安風險，即便如此仍應保留民眾選擇無晶片身分證之權利。

她特別強調正是因為理解資安沒有百分之百的零風險，才應該思考從卡片設計的源頭就不該把所有的個人資料都電子化且蒐集在一張晶片內，才能降低個資外洩的損失，現在這樣的設計等於是台灣政府自己創造了一個巨大的資料庫標靶，還大方宣傳歡迎各路駭客及國家級網軍來攻，根本不重視民眾的個資安全。

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▲台灣基進黨認為，eID不僅沒有專法，配套措施也尚未完備，實在不該啟動試辦。（圖／記者陳凱力翻攝）

與時代力量同樣呼籲停止換發試辦計畫的還有台灣基進黨，台灣基進新竹黨部主任溫執侑表示，雖然內政部在12/21 時請出政委唐鳳開直播為eID背書，卻仍有關鍵問題沒有回答，eID不僅沒有專法，配套措施也尚未完備，實在不該啟動eID試辦。

溫執侑舉例，雖然內政部在直播中強調，服務單位不得強迫讀取晶片內全部資料，但新竹市的試辦計畫書卻僅強調向市民推廣統一使用eID登入健保局、聯徵中心、申辦行動電話門號、申辦水電瓦斯和簽證等等。試辦計畫只有宣傳和鼓勵市民換發，完全沒有風險管控和防止市民個資洩漏等配套措施，這樣的計畫未免太過疏漏。

溫執侑質疑，連政委唐鳳都表示自己不會申請eID與自然人憑證結合，且會以不透明膠帶阻絕 RFID（電子標籤）被讀取，深諳技術的唐鳳都要土法煉鋼地避免個資外洩了，不就表示現行的個資保護措施仍有疑慮？為何還要一般市民去當白老鼠冒這些風險？！

溫執侑強調，雖然數位化能帶來便利，但數位化的前提應是確保國人資訊安全，推行eID多年的愛沙尼亞，就曾因駭客攻擊導致政府部門停擺，更有晶片安全漏洞的問題，估計約有76萬人的個資外洩，甚至一度停止以eID來申請公部門服務，台灣eID的安全性有十足的把握嗎？如今政府一昧推行數位化而犧牲資安，還要讓新竹市民先試辦來進行壓力測試，若政府執意要推，建議由內政部帶頭試辦，以昭公信。

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