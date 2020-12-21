懶人包／數位身分證10大疑問　徐國勇、唐鳳一次講給你聽

記者黃巈禾／台北報導

內政部推出換發數位身分證（第7代身分證），引發外界擔憂是否衍生資安問題。內政部長徐國勇為此21日中午和行政院政務委員唐鳳合體在臉書直播釋疑，包括公家或私人機關能否強迫讀取晶片、自然人憑證線上應用，以及拿身分證到機關辦理，資訊是否回傳內政部等問題，兩人也一併公開回應，而《ETtoday新聞雲》也就徐國勇與唐鳳對談的內容，整理了以下10個常見的問題，透過懶人包方式讓讀者可以快速了解。

推出數位身分證的必要?

現行國民身分證已發生諸多偽變造案件，無法滿足高強度個人身分確認需求，使得民眾申辦金融或電信業務時需出示雙證件，對民眾及需用機關均造成相當困擾。唐鳳說明，現行身分證（第6代身分證）有2個問題，一、防偽保固只用到2016年，導致辦很多重要手續都要雙證件，代表第6代身分證防偽功能越來越薄弱；二、背面有別人的個資，包括父母、配偶和住址，有時候驗一下身分，對方把身分證翻到背面，就知道你住哪裡。

數位和現行身分證的差別?

數位身分證單純做為身分確認，像健保、勞保、財稅、監理等資料均個別存放在各機關資料庫中，使用紀錄不會被蒐集，到機關辦理，資料不會連回內政部，政府不會掌控數位足跡，只有民眾才知道使用歷程。

晶片儲存個資有哪些？

數位身分證針對防偽和個資進行強化，防偽部分，右上角印有中央印製廠的半透明照片，難以偽造。個資部分，數位身分證共有5項資訊，正面4個資訊，姓名、出生日期、身分證號以及相片；背面1個資訊是結婚狀態，父母和配偶姓名是他人的個資，有沒有結婚是自己的個資；至於有時辦手續會需要戶籍地址，那怎麼辦？就要使用晶片。

數位身分證晶片存放地址等資料，有密碼保護，以護照來說，如果有使用過自動通關系統，民眾會知道要先翻開內頁，讀取碼先給機器看到，從而得知到底是不是可以通關的狀態，數位身分證也有讀取碼（卡片序號後6碼），跟護照規格是一樣的。

加密會被讀取嗎？

加密區的資訊是個資，包括配偶姓名、父親姓名、母親姓名、出生地、性別，需要輸入密碼才能讀取，密碼是自己設定，為6個數字。

若不想讓人讀取，可以鎖卡，這部分資訊之所以留著，就像是去銀行開戶，洗錢防制法要求提供出生地的資訊，又或者人工生殖法要確定配偶的性別，法律明白寫道該機構應該要讀取資料，該機構必須先向內政部申請依法核准，內政部需公告核准單位讀取加密區資料。

密碼跟跟自然人憑證一樣嗎？

自然人憑證本來就有密碼，這時候就是8至12碼的密碼，在輸入的時候，不只可以插卡，而且兩個密碼長度不一樣，不會搞混，若另持有一張自然人憑證，其身分證就不會有自然人憑證區。

有數位身分證還要自然人憑證嗎？

自然人憑證功能可自主性選擇是否附加，若本來就有自然人憑證、不想附加自然人憑證功能者，申請時勾選「不用結合自然人憑證」，若想要附加自然人憑證功能，就勾選「要附加自然人憑證功能」。

現有的自然人憑證，跑到數位身分證的載具裡面後，用起來沒什麼差別，若申請附加自然人憑證報稅，不會先連回內政部，再連到別的機關，而是從電腦、讀卡機的網路直接連到金融機構、網路銀行等，內政部也不會蒐集資料和足跡。

公家或私人機關能否強迫讀取晶片？

唐鳳表示，讀取碼能讀到的有7項資訊，包括姓名、身分證號、出生日期、戶籍地址、役別、結婚狀態以及相片，無論公家機關或私人機關不得強制要求讀取晶片，感應或插卡都不能強迫，不能要求讀取晶片才能服務，紙本部分可以列印戶籍謄本辦手續，就算依法可以取得資料，還是不能強迫給晶片。

拿身分證到機關或單位辦理，內政部和政府會不會知道？

辦任何服務，資訊不會連回內政部，紙本卡片已有資訊，有疑慮的是，數位身分證不是讀卡片資訊，而是連回內政部看這張卡有無失效才能運用，但原理上不是這樣。

內政部每天固定把掛失卡片的清單告訴機關，這卡片不能使用，因此，辦理手續時，服務提供者不會再連回內政部，也不會再連回其他機關確保卡片有效性，因為服務提供者當天早上已下載掛失卡片清單，內政部也不會掌握使用卡片的足跡。

超過128個國家使用晶片身分證？

數位身分證由台積電製作晶圓，採最高國際標準認證、軍事機密等級。民眾申請第七代身分證後，中央印製廠印卡，將個資寫進出廠的空白卡。

現今已有128國、佔全球82％國家使用晶片身分證，我國又是數位大國，包括學者、竹科工程師也跟他反應，我國可採用數位身分證，但包括民眾的各界反應，內政部都會搜集參考並精進。

包括比利時、瑞典、愛沙尼亞等國，在推動數位身分證時，都有完整溝通程序，並經過資安測試等確認才會換發，不是開完這場直播，不溝通就政策就直接上路，政府會溝通到各界安心才開始換發。

明年1月在新竹市試辦，市民可自願申請第7代身分證，政府也會邀請具公信力資安團隊進行檢測，資安團隊必須是在國際比賽有得過獎的，資安團隊會拿到測試卡檢測，若找到問題就面對並修正，找到漏洞的資安團隊也可獲得高額獎金。

補換發數位身分證的費用？

內政部8月起預告數位身分證收費數額相關規範，首次領數位身分證免費換發，不收取費用，後續若遺失或再換發才會收取費用。至於現行身分證的換補領費用，仍維持換領50元、補領200元，並未調升。

身分證「初領」由原每張收費50元修正為免收規費；另配合國民身分證卡片材質及製發方式與紙卡不同，其製作成本增加調整「換領」及「補領」收費標準，換領證由原每張收費50元，調整為300元；補領證由原每張收費200元，調整為900元。

▲徐國勇、唐鳳直播釋疑數位身分證。（圖／翻攝自Facebook／內政部）