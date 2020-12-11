前女友開現任男友車劫囚！竹北逃犯「超狂6角關係」曝光

記者陳凱力／新竹報導

竹北槍毒通緝犯籍斯瀚歷經21個小時逃亡，與人妻陳姓女友和同夥彭男等3人一起被押解回竹北分局。目前5名嫌犯已落網4人，還有1名李姓女子在逃，竹北分局仍持續海捕，已落網的4人，除了曾女因雙腿中彈就醫，其餘3人將於今日移送新竹地檢署偵辦。

劫囚案中的第一女主角陳女其實是名人妻，她和老公原本說好要在10月離婚，後來因為陳女跟老公說「要顧小孩」，因而離婚暫緩，丈夫還將紅色小客車借給陳女，方便她外出。

▲劫囚案籍斯瀚的陳姓人妻女友，目前懷孕5個月，從外觀完全看不出。（圖／記者陳凱力攝，下同）

而陳女所稱的「照顧小孩」，其實是因為她已懷孕5月，身材纖細的陳女，從外觀完全看不出有孕之像，但更勁爆的是，陳女和男友籍斯瀚早已同居多時，籍和陳女的丈夫還是國中學長學弟關係，陳女腹中的孩子根本是小王的種，面對妻子外遇、和小王有種，還開自己的車去幫小王劫囚，陳女的丈夫也很淡定，沒崩潰、沒怨天尤人，不曉得是老僧入定，還是綠著綠著就習慣了，令外界不解。

籍男也知道孩子是自己的，也因此，當聽到陳女拋下一句「你就去關吧，我會寄小孩照片給你」，讓他下定決心落跑，即使身無分文，從此一家三口浪跡天涯也在所不惜。

除了籍男、陳女這對亡命鴛鴦，劫囚案中還有另外一對「無緣的鴛鴦」，在急診室外幫忙擋下警察的彭男，是本次劫囚案中的男二，彭原是籍的小弟，平常唯籍老大是從，知道大哥要逃亡，立刻兩肋插刀找來「前女友」曾女幫忙。

「前女友」曾女也夠義氣，開著現任男友的車，幫這前男友的大哥逃亡，一行四人還加上目前在逃的李女5人，從9日下午劫囚後，一路開著車前往竹東、鶯歌、大溪、新北、基隆、宜蘭，最後又返回基隆落網，當時警方跟著車籍資料找上曾女的現任男友，他才知道女友開著他的車去幫前任的劫囚救老大。

▲彭男是籍男的小弟，找來前女友曾女開著曾的現任去幫忙劫囚。

據劫囚案的主角籍斯瀚表示，這21個小時5個人開著車，一秒都不敢逗留，也未闔眼，身上沒錢無法投宿，可說是風餐露宿，後來在基隆落網，雖曾想放手一搏，卻還是不敵大批警力，只好束手就擒。

累爆的籍斯翰一上到押解回新竹的警車後，完全脫力，整個秒睡，這如鬧劇般的「浪跡天涯21小時」才終於畫下句點，竹北分局緊繃了一天一夜的心，這才安了。

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