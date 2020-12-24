美使館遇10年最大攻擊！　川普威脅「究責伊朗」秀火箭炮怒嗆

▲美國總統川普在推特上放話威脅伊朗停止攻擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國駐巴格達大使館20日晚間遭多枚火箭炮攻擊，導致建築物輕微毀損，遇襲規模被媒體形容為「10年以來最大」。總統川普23日在推特上發文透露，那些武器來自伊朗。他憤怒地威脅德黑蘭當局，若再採取類似行動並導致美國人民死亡，「我就會對伊朗究責。好好想一想吧」。

川普在推特上談及駐巴格達使館遇襲事件，「猜猜它們（火箭炮）來自哪裡？伊朗。我們現在聽到，伊拉克頻繁發生更多針對美國人的攻擊。我要給伊朗一些友善的健康建議：如果一個美國人被殺害，我就會對伊朗究責。好好想一想吧。」

...Some friendly health advice to Iran: If one American is killed, I will hold Iran responsible. Think it over. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020

巴格達綠區（Green Zone）是政府大樓與各國外交使團據點，戒備森嚴。《國會山報》指出，20日的攻擊是綠區10年以來遭遇的最大規模襲擊，又發生在華府政權交替之際；雖然即將上任的拜登政府很可能尋求恢復2015年核武協議，與德黑蘭重啟外交接觸，但此事引發川普激烈回應，進一步加劇雙方緊張情勢。

《路透社》等外媒一開始報導，伊朗支持的民兵組織瞄準美國使館，發射至少8枚喀秋莎火箭炮（Katyusha rocket）；大使館的飛彈防禦系統成功運作，改變火箭炮方向，避開攻擊。但美國中央司令部（Centcom）事後調查發現，對方一共發射21枚火箭炮，大約一半掉落在使館範圍內。據悉，伊拉克一名士兵受傷、一位平民死亡。

▲美國駐伊拉克大使館位在巴格達「綠區」。（圖／路透）

美國中央司令部麥肯錫上將（Gen. Frank McKenzie）22日坦言，軍方尚不清楚究竟是德黑蘭或與伊朗相關的武裝部隊策劃本次攻擊，且目前沒有組織出面宣稱犯案，「我不知道伊朗涉入共謀的程度有多少。我們不尋求發動戰爭，實際上，我也不認為他們希望發生戰爭」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在20日發布的聲明中責怪伊朗支持的民兵組織犯案。美國大使館譴責攻擊，並呼籲伊拉克所有政治與政府領袖避免類似事件再度發生，追究責任。伊拉克軍方證實此事，該國總統則形容本案簡直是「恐怖分子的行為」。



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