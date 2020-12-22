元旦上路！棲地不用毒鼠藥護石虎拿「生態薪水」　每公頃最高2萬

▲願意配合架設自動相機監測，且拍攝到石虎出沒者，每案區域再核發1萬元獎勵金。（圖／特生中心提供）



記者許展溢／台北報導

林務局今（22日）開記者會宣布「瀕危物種及重要樓地生態服務給付推動方案」，要在明年1月1日上路，未來政府將給付「生態薪水」，給配合制度的友善生產者與在地居民，作為他們代全民良善管理土地，維護重要公益價值的報酬，也就是不用除草劑、毒鼠藥等，每公頃最高可拿2萬元獎勵金，若在石虎出沒區架設自動相機監測，每案可再獲1萬元。

林務局說明，友善農地生態服務給付標的為石虎、草鴞及水雉，單一土地面積需達0.1公頃以上，水雉田區滿足度冬期於作物收成後維持蓄水狀態，且不灑播含農藥稻穀條件者，每公頃核發8千元獎勵金，若能進一步滿足不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，符合農藥安全檢出規範條件，石虎、草鴞、水雉田區每公頃可核發最高2萬元獎勵金，其中願意配合架設自動相機監測，且拍攝到石虎出沒者，每案區域再核發1萬元獎勵金，每年以申請1次為限。

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▲水獺。（圖／取自免費圖庫pixabay）



自主通報給付則包括入侵通報及繁殖通報兩大類，入侵通報以石虎、水獺為對象，地主於私人水塘或家禽場域發現疑似水獺危害水塘或石虎入侵，不危害動物生存而立即通報縣市政府勘查確認，即可發給獎勵金3千元，若進一步配合監測拍攝到石虎、水獺，可再加碼核發1萬元獎勵金，每個場域以1次為限。而繁殖通報以水雉為對象，農友主動通報農地範圍內發現水雉繁殖巢位，每巢成功孵化幼鳥1-3隻核發獎勵金2千元，4隻以上核發獎勵金3千元。

林務局指出，巡護監測給付由在地社區團體成立巡守隊，巡護石虎、草鴞、水獺及水雉棲地，並協助通報及拆除違法獵具、配合辦理相關保育宣導工作，每年每隊核發6萬元獎勵金，若巡守範圍內以自動相機拍到石虎、水獺影像，每次發給最高5萬元獎勵金，每年以2次為限。

▲草鴞。（圖／嘉義林區管理處）



林務局說明，「水梯田」若能維持終年蓄（湛）水狀態，且不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善的防治網，並符合農藥安全檢出規範條件，每公頃土地最高3萬元。「水田」維護條件與水梯田相同，差異在於維持蓄（湛）水狀態為休耕期間而非全年，符合者每公頃土地最高可核發2萬元。「陸上魚塭」收穫後在10月至翌年3月期間，至少維持連續1個月可供水鳥利用覓食之適當水位，滿足周圍塭堤，不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善的防治網等條件，每公頃土地最高可核發1萬元。

林務局表示，「國有林事業區外私有保安林」能維持保安林林相完整或配合政策改正造林，同樣不使用毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善的防治網，並定期清除垃圾、每公頃土地最高可核發2萬元。營造部分，依不同樓地型態，農友落實「生產地景保全」以及「自然資源活用」2類別相關工作，前者例如草生田埂、生態溝、田埂加寬、補植適地原生種複層林等樓地改善。後者如進行樓地動植物生態觀察紀錄等，每類別最高各可加發1萬元營造獎勵金。

▲台南官田區發現的水雉群。（屏東鳥會鳥友吳正文提供）



林務局進一步提到棲地成效部分，農友配合棲地營造執行生態觀察紀錄，經專業鑑識於農地上發現3種國家易危等級以上之瀕危植物，或是3種以上保育類野生動物，每案最高加發1萬元成效獎勵金，同時滿足動、植物保育成效者，可累加申請至高2萬元。

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