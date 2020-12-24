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澳發現「120年前」巧克力　英國製造保存完整…聞起來超母湯！

▲▼澳洲發現「120年前」巧克力。（翻攝自／National Library of Australia）

▲澳洲發現「120年前」巧克力。（翻攝自／National Library of Australia）

記者張方瑀／編譯

澳洲國家圖書館日前在整理知名詩人帕特森的遺物時，竟意外發現一盒英國維多利亞女王時代的巧克力，至今約有120年歷史，且保存相當完整。據了解，這盒巧克力是當年維多利亞女王送給當時南非前線軍人的禮物。

根據《每日郵報》報導，澳洲國家圖書館（National Library of Australia）日前收到一批知名詩人、戰地記者帕特森（Banjo Paterson）所留下來的遺物，沒想到卻在箱子發現一個鐵盒，裡面是用稻草包裝的巧克力，巧克力外還包裹著著錫箔紙，巧克力上清楚印著製造商「吉百利」（Cadbury）的商標。

這個鐵盒外面印著「南非」、「1900年」、「祝你新年快樂」等字樣，上面還有英國王室的圖案。據了解，這盒巧克力是當年維多利亞女王送給當時南非前線軍人的禮物，帕特森應該是在擔任戰地記者時從士兵手中取得的。

圖書館員托德（Jennifer Todd）表示，儘管這些巧克力保存地非常完整，「但打開它們的時候，還是有一股很有意思的味道。」製造商吉百利則說，當年白金漢宮下訂了8萬磅的可可，並製作成巧克力送給士兵，而這筆錢全都是由女王自己支付。

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