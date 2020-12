澳發現「120年前」巧克力　英國製造保存完整…聞起來超母湯！

▲澳洲發現「120年前」巧克力。(翻攝自/National Library of Australia)



記者張方瑀/編譯

澳洲國家圖書館日前在整理知名詩人帕特森的遺物時,竟意外發現一盒英國維多利亞女王時代的巧克力,至今約有120年歷史,且保存相當完整。據了解,這盒巧克力是當年維多利亞女王送給當時南非前線軍人的禮物。

根據《每日郵報》報導,澳洲國家圖書館(National Library of Australia)日前收到一批知名詩人、戰地記者帕特森(Banjo Paterson)所留下來的遺物,沒想到卻在箱子發現一個鐵盒,裡面是用稻草包裝的巧克力,巧克力外還包裹著著錫箔紙,巧克力上清楚印著製造商「吉百利」(Cadbury)的商標。

Chocolate uncovered by National Library 120 years past expiry date still almost good enough to eat https://t.co/iWV3mUw037