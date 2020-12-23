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他闖廢棄農莊驚見「死亡訊息」！詭劣裝置悚立角落　滿屋情趣用品

▲英國YouTuber西姆斯（Daniel Sims）半夜潛入一座廢棄農莊（圖／翻攝Instagram帳號／beardedreality）

▲英國YouTuber西姆斯2019年創立頻道以來，時常潛入各地廢墟探險。（圖／翻攝Instagram帳號／beardedreality）

記者吳美依／編譯

來自英國西約克郡的YouTuber西姆斯（Daniel Sims）與好友夏洛特（Charlotte）展開冒險，趁著半夜潛入一座廢棄農莊，發現裡面充滿情趣用品、色情雜誌與腐爛食物，甚至還有輪椅、拙劣又詭異的裝置與死亡威脅訊息。他們中途聽見狗吠，嚇得趕緊離開現場。

西姆斯與夏洛特潛入後，發現許多裝滿鐵鍊與破舊皮帶的箱子，疑似「皮繩愉虐」（BDSM）性愛道具；破爛且佈滿塗鴉的冰箱內裝滿腐爛食物，飄出惡臭；一塊白板上寫著不祥訊息，「死亡危險。這棟房屋受到陷阱與無聲警報的保護……我們已經警告過了，我們不負責」。

2人接著在其他房間發現輪椅、大量色情圖片與保險套，還有一個詭譎裝置，由多條電線與金屬支架向下延伸，連接著一副類似護腰帶的物品、皮帶與一雙鞋子，毛骨悚然地「站」在角落。他們也找到一個獨立的房間，但因唯一入口是一把搖搖欲墜的梯子，所以沒有入內察看，並在聽見狗吠聲後，立刻決定提早離開。


《太陽報》、《每日星報》報導，該農莊已經廢棄10年以上，且歷史鮮為人知。西姆斯有次在網路上讀到相關傳聞與故事，立刻產生濃烈興趣，著手研究，「大家都說這裡是『假陽具莊園』（Dildo Manor），我看過這個地方的老照片與被遺留下來的東西……幾乎都還留在原地，真是太瘋狂了」。但他親身造訪才發現，假陽具早就被偷光了。

西姆斯坦言這次經驗「有點毛骨悚然」，「我們正在探索某人的私人空間，所以讓人感覺有一點不舒服，尤其我們不完全了解這個地方的過去」。他與朋友這次不到1小時就離開，2人預計未來趁著白天的時候，重返舊地一探究竟。

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