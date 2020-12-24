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衣索比亞爆「屠殺」逾百亡！農田躺滿屍體　他妻兒全部失蹤慘死

▲衣索比亞政府軍。（圖／路透）

▲衣索比亞本尚古勒─古馬茲州爆發大規模槍擊事件。圖為衣索比亞政府軍。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

衣索比亞各地動盪不安，本尚古勒─古馬茲州（Benishangul-Gumuz）23日又爆發大規模攻擊事件。身分不明的槍手趁著清晨6時襲擊米特克（Metekel）布倫郡（Bulen county），殺害至少102人。農夫韋黑拉（Belay Wajera）的妻子與5個孩子都中槍喪命，他走到住家附近的農田，放眼望去皆是受害者遺體。

韋黑拉與家人被槍聲驚醒，聽見有人不斷大喊「抓住他們」，事後在附近田地裡發現82具遺體。他失去太太與5個孩子，另外4個孩子下落不明，自己的臀部也中彈。另一位居民亞瑪瑪（Hassen Yimama）發現另外20具遺體，他在衝突過程中試圖自衛，但肚子立刻中槍。

當地醫師向《路透社》表示，他與同事一共治療38名傷者，大多數都是因槍傷送醫。傷患們驚悚回憶，他們的親戚被刀砍死，槍手縱火燃燒房屋，無情射殺每個試圖逃跑的人。同院的護士眼睜睜看著一名5歲男童在轉院過程中死亡，「我們沒有準備好發生這種事，我們已經沒有藥了」。

▲衣索比亞北部提格雷州（Tigray）動盪，民眾流離失所，逃往鄰國蘇丹。（圖／路透）

▲衣索比亞北部提格雷州（Tigray）動盪，民眾流離失所，逃往鄰國蘇丹。（圖／路透）

▲衣國北部提格雷州（Tigray）發生叛亂動盪，民眾流離失所，逃往鄰國蘇丹。（圖／路透）

當地維安官員杜加茲（Gashu Dugaz）說，當局已經獲悉此事，正在確認攻擊者與受害者的身分。除此之外，他沒有提供更多訊息。衣索比亞人權委員會（EHRC）在聲明中提到，「以前的攻擊都是來自『森林』的人涉案，但在本案中，受害者說他們認識參與攻擊的人」。

本尚古勒─古馬茲州住著許多不同族群，頻繁發生種族暴力事件。古馬茲族（Gumuz）不滿鄰近阿姆哈拉州（Amhara）的農夫與商人大量遷入、佔用肥沃土地，甚至宣稱米特克地區部分領土所有權，引爆緊張局勢。該州近月發生多起致命事件，總理阿比（Abiy Ahmed）稍早為此參訪當地，安撫民心，不久後竟又發生憾事。

▲▼衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）。（圖／路透）

▲衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）去年獲得諾貝爾和平獎，但上任後國內各地仍動盪不斷。（圖／路透）

衣索比亞是非洲第二大國。總理阿比2018年上任後，加速民主改革，鬆綁政府對於區域競爭的鐵腕控制，但各地仍頻繁發生致命暴力事件；隨著明年大選將近，各方對於土地、權力與資源的爭奪與衝突又更加激烈。

此前，衣國北部提格雷州（Tigray）爆發叛亂，政府軍與叛軍對峙超過6周，導致近95萬人流離失所。由於聯邦部隊前往支援，外界擔憂國內其他動盪地區出現維安真空危機。與此同時，東部奧羅米亞州（Oromiya）也發生叛亂，面臨索馬利伊斯蘭武裝分子的威脅。

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