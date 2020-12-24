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老婆加入對手政黨！印度議員氣炸「開記者會休妻」：斷絕10年關係

▲印度西孟加拉邦（West Bengal）議員夫婦索米特拉（Saumitra Khan）和蒙達爾（Mondal Khan）。（圖／翻攝Twitter@kakoligdastidar）

▲印度西孟加拉邦議員夫婦索米特拉（左）和蒙達爾（右）。（圖／翻攝Twitter@kakoligdastidar）

記者吳美依／編譯

印度西孟加拉邦（West Bengal）發生一場政壇鬧劇。議員蒙達爾（Mondal Khan）於21日宣布退出執政黨印度人民黨（BJP），轉而加入競爭對手草根國大黨（TMC）。她身為同黨議員的丈夫索米特拉（Saumitra Khan）隔日召開記者會，憤怒宣布將與太太離婚，「斷絕10年關係」。

根據BBC，蒙達爾在加爾各答（Kolkata）召開記者會時表示，印度人民黨對她非常不尊重，還從競爭政黨吸收許多「腐敗的領袖」，提供好處換取忠誠，已經淪為「B咖」，「那我為什麼還要留在這個政黨，而不加入頂級團隊呢？」

索米特拉隔日火速宣布「休妻」，憤怒要求蒙達爾「以後請不要使用『汗』（Khan）這個姓氏，不要自稱索米特拉的妻子。我給妳全部的自由，去描繪妳的政治生涯」。他指控草根國大黨「破壞家庭，偷走我的老婆，奪走我的摯愛」。

此事件登上全國電視與報紙頭條，引發高度討論，甚至被媒體形容是「我們從未見過的政壇鬧劇」。值得注意的是，索米特拉先後加入印度國民大會黨 （INC）、草根國大黨，直至去年1月才成為印度人民黨成員。

The decade-long relationship of a politician couple in West Bengal has hit rock bottom after the wife switched to a rival party and the husband publicly threatened to divorce her.

BBC News India 發佈於 2020年12月23日 星期三

索米特拉事後坦承自己非常情緒化，而蒙特爾是「我的摯愛，也是非常棒的妻子，更是我的唯一弱點」。他去年選舉期間捲入刑事案件，被法院禁止踏入選區，靠著太太出席各種造勢活動、挨家挨戶拜票、遠赴偏遠村莊演說，才能勝選，「但我們的故事結束了，我跟她已經不再有任何瓜葛」。

蒙達爾事後受訪時情緒崩潰，指控索米特拉過去10個月非常冷淡，「他一直忙於政治，沒有時間陪我，已經好幾個月懶得問我吃飯了沒、睡得好不好」。她指出，孟加拉許多政治人物都是父子、叔姪或兄弟關係，雙方支持意識形態截然不同的政黨，仍能「快樂共存，沒有人會叫他們離婚」，「這是印度人民黨的陰謀，他們要求他離開我」。

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