老婆加入對手政黨！印度議員氣炸「開記者會休妻」：斷絕10年關係

▲印度西孟加拉邦議員夫婦索米特拉(左)和蒙達爾(右)。(圖/翻攝Twitter@kakoligdastidar)

記者吳美依/編譯

印度西孟加拉邦(West Bengal)發生一場政壇鬧劇。議員蒙達爾(Mondal Khan)於21日宣布退出執政黨印度人民黨(BJP),轉而加入競爭對手草根國大黨(TMC)。她身為同黨議員的丈夫索米特拉(Saumitra Khan)隔日召開記者會,憤怒宣布將與太太離婚,「斷絕10年關係」。

根據BBC,蒙達爾在加爾各答(Kolkata)召開記者會時表示,印度人民黨對她非常不尊重,還從競爭政黨吸收許多「腐敗的領袖」,提供好處換取忠誠,已經淪為「B咖」,「那我為什麼還要留在這個政黨,而不加入頂級團隊呢?」

索米特拉隔日火速宣布「休妻」,憤怒要求蒙達爾「以後請不要使用『汗』(Khan)這個姓氏,不要自稱索米特拉的妻子。我給妳全部的自由,去描繪妳的政治生涯」。他指控草根國大黨「破壞家庭,偷走我的老婆,奪走我的摯愛」。

此事件登上全國電視與報紙頭條,引發高度討論,甚至被媒體形容是「我們從未見過的政壇鬧劇」。值得注意的是,索米特拉先後加入印度國民大會黨 (INC)、草根國大黨,直至去年1月才成為印度人民黨成員。

The decade-long relationship of a politician couple in West Bengal has hit rock bottom after the wife switched to a rival party and the husband publicly threatened to divorce her.

索米特拉事後坦承自己非常情緒化,而蒙特爾是「我的摯愛,也是非常棒的妻子,更是我的唯一弱點」。他去年選舉期間捲入刑事案件,被法院禁止踏入選區,靠著太太出席各種造勢活動、挨家挨戶拜票、遠赴偏遠村莊演說,才能勝選,「但我們的故事結束了,我跟她已經不再有任何瓜葛」。

蒙達爾事後受訪時情緒崩潰,指控索米特拉過去10個月非常冷淡,「他一直忙於政治,沒有時間陪我,已經好幾個月懶得問我吃飯了沒、睡得好不好」。她指出,孟加拉許多政治人物都是父子、叔姪或兄弟關係,雙方支持意識形態截然不同的政黨,仍能「快樂共存,沒有人會叫他們離婚」,「這是印度人民黨的陰謀,他們要求他離開我」。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►量身訂做洗髮精,洗完可以「3天不洗頭」!

.@BJP4India leaders' true character stands exposed!



When Sujata Mondal Khan, the new revered member of AITC & a Dalit woman wanted to widen her political life to serve Bengal, @KhanSaumitra decided to sever ties with her!



Shameful to see how patriarchal & casteist they are. pic.twitter.com/5jAkQJeStM