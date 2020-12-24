川普陣營踢鐵板！「投票系統公司」高層提告　怒控誹謗

▲美國喬治亞州科布郡（Cobb County）使用Dominion投票系統。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓23日綜合外電報導

Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems）一名高階主管在科羅拉多州法院提告，指控美國總統川普的競選連任團隊散播與11月總統大選相關的不實陰謀論。

根據法院文件，Dominion產品策略暨安全主任庫默（Eric Coomer）告川普競選團隊和高階主管誹謗，被告包括律師鮑爾（Sidney Powell）、總統的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）等。

庫默在總部位於丹佛市的科羅拉多聯邦地區法院提出的訴狀主張，包括挺川媒體《一個美國新聞網》（One America News Network）和 Newsmax Media在內的被告，毫無根據地斷言他是「國家級陰謀論的中心點，以欺詐手段選出美國總統」。

訴狀宣稱川普陣營和人員「製造、散播不實敘述」，指稱Dominion「陰謀操縱本身設備和選舉，以偏袒總統當選人拜登」。訴狀稱，種種不實敘述引發「毀滅性後果」，包括死亡威脅，庫默還因憂心自身安全而逃離住家。

Dominion公司本身並未參與訴訟。

選舉科技公司Smartmatic同樣面臨類似陰謀論，這個月稍早已因此揚言對Newsmax、一個美國新聞網以及福斯新聞（Fox News）採取法律行動，稱這幾個新聞網協助散播不實、誹謗性主張，而這些主張都是可以透過簡單查證工作就可破解的。

Newsmax已於21日發出「澄清」，說他們沒有證據證明Dominion和Smartmatic操弄2020大選。福斯上週同樣播出配套影片，駁斥自家主播或來賓所提的多項主張。

沒有證據顯示有人竊取川普的2020年大選。川普自己的執政團隊和選務官員都稱這次大選為史上最安全。總統當選人拜登的普選票贏川普700多萬張，選舉人票也握有306對232張的優勢。

拜登將於明年1月20日宣誓就職。

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