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萊豬行政命令過關　時力黨團：遺憾！食安保障配套措施未完善

▲▼時代力量召開主張廢止萊豬相關行政命令記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量主張廢止萊豬相關行政命令。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

立法院院會24日審查9項萊豬萊豬行政命令，民進黨團以人數優勢通過表決，也封殺在野黨時代力量黨團提案，規定含兒童及少年福利機構、各級學校、醫療護理機構、老人、身心障礙福利機構、軍事機關、各級警察、消防機關等，不得使用萊劑食品。對此，時代力量黨團感到相當遺憾，未來將持續督促行政機關完善相關管理配套措施，保障國人健康和食品安全。

時力黨團已於先前表達遺憾立場，並立即對執政黨立委提出呼籲，希望在未解除民眾疑慮，以及缺乏完善配套措施前，執政黨立委不該讓九項行政命令貿然通過。然而，在民進黨甲級動員黨籍立委強行護航下，九項行政命令在本日院會最後仍然通過了准予備查的決定。

時力表示，執政黨忽視民眾健康疑慮，在「完全執政」的優勢下，更該將民眾所求置於最優先順位，但今天最後的結果與執政黨一直以來的承諾，完全背道而馳，最終強行通過表決的結果，讓人深感遺憾。

時力強調，自從執政黨政府宣布開放萊豬與30月齡以上美牛進口後，本黨三位委員邱顯智、陳椒華、王婉諭，秉持以證據與數據說話的原則，透過一次次強力質詢，不讓官員規避責任。也率先提出的訴求，如針對高風險族群進行健康風險評估、無萊克多巴胺標示、邊境管制依法裁罰等，不僅引起社會重視，也獲得相關團體的支持，可惜這樣的聲音仍無法改變執政黨的決定。

時力表示，雖然結果讓人遺憾，但仍會持續秉持「人民優先」的立場，繼續透過預算的提案與審查、以及開放後的施政質詢與監督，來持續督促行政機關完善相關管理配套措施，為保障國人健康和食品安全而努力。

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