台中2警追通緝犯　休假正妹警聽到關鍵字...光腳擒抱完美支援！

記者白珈陽／台中報導

台中市第五警分局文昌派出所警員曾家政、陳宗麟，日前下午2時許攔查彭姓通緝犯時，彭男謊報2次身分證號碼，眼見騙不過警方趁隙拔腿就跑，追捕過程中，當天放假的正妹女警林嘉瑩剛好逛街經過，她聽到同仁呼叫支援，訓練有素的衝上協助，不顧中途拖鞋意外掉落，大喊「我幫你！」赤足加入追逐，並擒抱住彭男，順利將其逮捕解送法院。

▲正妹女警林嘉瑩放假中聽見同仁呼叫支援，赤足加入追逐，擒抱彭姓通緝犯。（圖／第五警分局提供）

台中市第五警分局表示，文昌派出所警員曾家政、陳宗麟於19日下午2時45分，巡邏崇德二路二段與柳陽西街口時，看見彭男（20歲）步行闖紅燈，遂上前盤查，未料彭男假裝未帶證件，且謊報他人身分證字號給警方，經查，警方發現彭男臉部特徵與調閱的大頭照不符，對其產生懷疑。

▲▼彭姓通緝犯遇警方攔查，謊報他人身分證字號。

彭男見苗頭不對，轉身拔腿就跑，曾、陳見狀立刻往前追，沿途大喊「抓住他！叫支援、叫支援！」，此時同所女警林嘉瑩當日放假在外逛街，剛好經過，突然聽到「支援」關鍵2字，平時的訓練讓她立即加入追逐，儘管拖鞋不小心掉在半路，她仍赤足飛奔大喊「我幫你！」，當場擒抱住彭男。警方查證身分，確認彭男早已被法院判決毀損罪及違反藥事法，並已發布通緝。

▲女警林嘉瑩外型俏麗，放假中協助逮捕通緝犯。

文昌所長林志堅表示，彭男雖年僅20歲，年輕力壯相當會跑，不過2位同仁平時有體能訓練，不會輸給年輕人，而林嘉瑩放假中還支援同仁，足見對警察工作充滿著熱忱。分局長郭士傑嘉許2名同仁仔細查證身分進而逮捕通緝犯，而林休假中也見義勇為協助壓制，均值得做為表率。