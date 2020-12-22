雲林跨年卡司最強大在這裡　打造音樂小鎮邀民眾「High翻西螺」

▲今年西螺鎮公所首度舉辦跨年晚會就邀請超強卡司，將於西螺大橋下西岸綠地打響西螺「音樂小鎮」名號，西螺鎮長鄭玲惠表示，呼籲鄉親提早卡位「High翻西螺」。 （圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

距離跨年不到10天，雲林縣跨年場除了古坑鄉的劍湖山世界遊樂園之外、斗六市三好國際酒店、斗六公所主辦的膨鼠市集之外，今年西螺鎮公所首度舉辦跨年晚會就邀請超強卡司，將於西螺大橋下西岸綠地打響西螺「音樂小鎮」名號，西螺鎮長鄭玲惠表示，呼籲鄉親提早卡位「High翻西螺」之外，務必戴上口罩保健防疫。

雲林縣西螺鎮公所首度舉辦跨年晚會，精心規劃邀請到「全能創作才子」宋念宇小宇、近期剛辦完演唱會的「超人氣唱跳歌手」鼓鼓、「全實力最狂新人」艾薇、剛發片的「新世代潮甜女神」關詩敏，以及「溫暖女聲」采子、雙人組合安妮塔克…等實力派歌手，眾歌手粉絲人數加起來超過133萬人，陣容超強大。

▲雲林縣西螺鎮公所首度舉辦跨年晚會，精心規劃邀請實力派歌手，卡司陣容超強大。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺鎮長鄭玲惠表示，西螺這幾年一直不斷在進步，也積極舉辦各項活動希望能將人潮帶進西螺、照顧咱在地的產業，有信心跨年晚會將會帶來滿滿的人潮及消費力，這次活動主場的「旺螺市集」就是希望遊客能品嚐到西螺最道地的名產、帶動在地經濟，加上人潮湧進西螺老街，預計可以帶來驚人的觀光效益，很期待能跟民眾一起倒數跨年、開心迎接2021。

跨年夜晚間八點開始有「香蕉哥哥」帶動跳，還有海波兒童劇團帶著超人氣卡通明星「鯊魚寶寶」、「碰碰狐」登場，洗腦神曲《Baby Shark》讓小朋友在台下也能跟著一起歡樂大合唱！且活動當天只要穿著紅色服飾或配件就可領取「LED發光手拍」，還有長達300秒的璀璨煙火秀，精彩可期。

▲斗六三好國際酒店館內精緻薑餅屋、聖誕樹，館外則是三好國際酒店拿手料理攤位，邀請民眾來場「好食、好宿、好樂遊」的跨年歡樂趴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六三好國際酒店今年則舉辦「雲林跨年趣」，跨年煙火秀特地移到飯店頂樓施放，讓300秒煙火完整絢麗呈現，加上館內精緻薑餅屋、聖誕樹，館外則是三好國際酒店拿手料理攤位，歡迎貴賓們預訂入住，來場「好食、好宿、好樂遊」的跨年歡樂趴。

斗六三好國際酒店表示，今年12月31日起，三好申請封路，在飯店前斗六五路舉辦跨年晚會，將有「sunny樂團」、DJ君君，與雲林家扶幻藤戰鼓、海口鳥烏克、非洲鼓與愛飛弦吉他隊，以及「樂耕農室內樂團」精彩演出，節目相當多元，想帶給大家一場歡樂High趴晚會。

▲斗六三好國際酒店今年則舉辦「雲林跨年趣」將有「sunny樂團」、DJ君君，與雲林家扶幻藤戰鼓、海口鳥烏克、非洲鼓與愛飛弦吉他隊，以及「樂耕農室內樂團」精彩演出。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）



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