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環球科大暖冬送愛　視傳系師生「流體畫藝術創作」捐贈育幼院

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▲環球科技大學視覺傳達設計系將「流體畫藝術創作」作品捐贈雲林信義育幼院，做為育幼院內聖誕節環境裝飾，讓院童備感「人間有愛」。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科技大學視覺傳達設計系將「流體畫藝術創作」作品捐贈雲林信義育幼院，做為育幼院內聖誕節環境裝飾。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學視覺傳達設計系於今（18）日上午於財團法人雲林縣私立信義育幼院，舉辦「流體畫藝術創作」作品捐贈活動，由設計學院高從晏院長偕同視覺傳達設計系主任蔡志英、老師孫傳仁及近十位學生代表出席，將31幅由師生創作的流體畫藝術作品，贈與院方與院童們，做為育幼院內聖誕節環境裝飾，讓院童備感「人間有愛」。

這項一系列的創作藝術活動，適逢聖誕佳節前夕，由視覺傳達設計系孫傳仁老師帶領29位同學，進行「工藝創作體驗—流體畫藝術創作」活動，使參與學生親自體驗與創作流體藝術，並結合該系專業課程應用，讓學生在「寓教於樂」之間，創作了近60幅的流體畫作，再由每位創作的學生自行挑出1幅最滿意的作品，贈與信義育幼院，做為聖誕節環境裝飾。

環球科大基於大學的社會責任，充分運用大學豐沛的資源，致力於建構大學和在地的連結。該校設計學院和視覺傳達設計系持續發揮設計專業及服務鄉里的愛心，努力營造學院和系所的在地價值，同時藉以強化學生專業應用效能，成果備受好評。期待藉由藝術創作作品的分享與贈與，提升學生對於地方和弱勢團體的關懷與重視，拉進與社區鄰里之間的距離。

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