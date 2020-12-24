徐巧芯諷陳時中「查水表呼吸」：我沒刪文！只是怕網友被罰45萬

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

台北市議員徐巧芯日前發文爆料，案765趴趴走還有其他地點，並附上完整足跡圖，中央第一時間揚言開罰。但衛福部長陳時中24日卻稱，因為她已刪文、出發點沒有惡意不會提告。對此，徐巧芯反擊，「我並沒有刪文」，但有把足跡相關圖片撤下，「不是自己認為不該公布，而是得知指揮中心已經開始展開查水表之呼吸．壹之型。」同時也必須保護網友不慎轉傳，所以把圖片下架保護大家的安全。

徐巧芯爆料，地方流傳案765疫調，不只有指揮中心公布的三處地點，還曾去日本交流協會、爬象山、鼎泰豐、北車停車場等地，但恐涉及外洩疫調資訊；而指揮中心第一時間也說，如果案765在12月9日的足跡是真的消息，擬提違反《傳染病防治法》，如果是假的，就依造謠散播假消息送辦。

案765話題持續延燒，中央揚言開罰徐巧芯，但陳時中24日接受廣播節目專訪時態度卻突然大轉彎，相信徐巧芯的出發點不是惡意，「並指她已即時刪文，沒想過要向她提告。」

對此，徐巧芯24日在臉書強調，「我並沒有刪文，所公布的資訊都是正確且經過查證的，也沒有公布案765的姓名、病例、病史，因此沒有違法的問題，更不是假消息。」至於把圖片先撤下的原因，說來非常悲哀，不是因為資訊有問題，而是自己得知消息指揮中心已經開始展開「查水表之呼吸．壹之型」。

她解釋，昨天中午12點30分左右，媒體的報導受到指揮中心的壓力，逼迫他們「不下架，就開罰」。但明明當時各店家跟被點到的地點都發布了相關訊息，證實有接獲政府有通知案765軌跡。所以自己認為，指揮中心已經開始查水表，並且可能會針對「轉傳我臉書的人罰9到45萬元」。

徐巧芯強調，本人是不怕，很清楚自己是在履行民代的職責，並且有查證過程、禁得起考驗，更已查閱相關法條。畢竟那張圖片在收到之前，早已在地方上傳來傳去，就是指揮中心只公布一半造成民眾恐慌，所以透過查證，告知民眾確切情況以及消毒位置才能夠安心。「若指揮中心認為我散布假訊息或違法可以依照職權開罰。」

她也重申，作為一個政治人物，面對政府的打壓是承擔得起的。但自己必須保護網友不受到指揮中心查水表，所以把圖片下架保護大家的安全，並且在文章中詳細說明理由；面對媒體的詢問自己從未改口，提供的資料也不曾收回，甚至還寫了第二篇文章戳破指揮中心所謂「可以掌握接觸對象」的說法。

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