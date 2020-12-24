航空管理疏失成防疫破口！陳時中「再下重話」：再不嚴管就延長居檢

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

長榮航空紐西蘭機師造成台灣防疫破口，讓台灣再次確診本土病例，中央流行疫情指揮中心也下令要求航空公司檢疫措施，並訂定相關懲罰辦法，落實管理SOP。指揮官陳時中也下重話表示，這不只是航空公司內部管理，已經會影響社會安全，如果再不嚴格管理，管理不確切，那就延長居家檢疫。

陳時中今早受訪時表示，針對這次航空造成的破口，已經有開會討論，昨天也在記者會強調講過，放寬機組員檢疫天數不是憑空想像，是根據實際上的需要，維持航空業的運輸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中也接著提到，一直強調航空公司外站管理要確實，但這次顯見外站管理有些地方無法落實，現在指揮中心的要求也很清楚，這不是內部治理問題而已，是會影響到社會安全，因此航空公司治理必然要有一套方式，確切執行SOP，不然就延長居家檢疫。

媒體也追問，是否有考慮把航空相關檢疫管理權拿回指揮中心嗎？陳時中則坦言「我們很難去管理這塊，我們會要求每一步管理要確切落實，機艙內要戴口罩，外站要有監督的機制在。

而針對檢疫延長，陳時中說，當然希望不要走到這個地步，畢竟空服員在裡面天天飛，沒有適當透氣，心理上也會受影響，對飛航也不見得是好事，所以希望航空公司落實外站管理，是可以真正被檢視，讓大家放心的。

其他人還看了…

►紐籍機師「同班空服員」遭爆料 回台未檢疫就參加百人趴

►紐籍機師「同班空服」百人趴現場照曝 慶機師退休大合照沒戴口罩

►染疫機師趴趴走、拒配合 陳時中氣：習慣不好又隱瞞要檢討生活

►長榮開除染疫機師還不夠！陳時中籲「延長隔離時間、減少航班」

►機上「有人勸戴口罩」紐籍機師仍不配合 陳時中：最高罰1.5萬

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來