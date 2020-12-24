徐巧芯爆足跡、媒體傳參加馬拉松　蘇貞昌斥假訊息「非常惡劣」

記者陳家祥／台北報導

染疫的紐籍機師（案765）、廣達集團女員工（案771）足跡備受關注，案765被台北市議員徐巧芯爆料曾到過象山和不少餐廳，案771則被媒體爆出曾參加台北馬拉松，掀起各界恐慌。對此，蘇貞昌表示，希望任何個人不要任意而為，以至於亂了套，希望不要運用現代科技發布假訊息，「這是非常惡劣的事情」。

▲蘇貞昌出席第20屆「公共工程金質獎」頒獎典禮。（圖／記者李毓康攝）

廣達集團女員工這個月22日確診，被紐籍機師傳染新冠肺炎，成為台灣本土病例，這也是台灣隔了253天後再出現本土病例，而她的行跡備受關注。指揮中心表示，女員工和機師曾到過遠東百貨天母店、SOGO天母店和南崁好市多，其他的行程也被台北市議員徐巧芯爆出曾到過象山和不少餐廳，如今還被爆出參加台北馬拉松，對此，指揮中心發言人莊人祥說，該新聞為「不實報導」。

蘇貞昌表示，國人同胞都看到，今年是非常辛苦的1年，國人同胞因為大家同心協力、腳步一致，才能把防疫做得這麼好，能這樣腳步一致就是不要亂了套，所以過去1年大家都相信指揮中心，指揮中心也盡心盡力才能把防疫做好。

蘇貞昌說，希望任何個人不要任意而為，以至於亂了套，希望不要運用現代科技發布假訊息，這是非常惡劣的事情，一個人恣意妄為，也許一時高興、一時做隨心所欲的事，結果亂了全國防疫，引起不必要的恐慌，也會讓防疫工作亂了套，這非常不應該，國家法令有規定，相關工作由主管機關依法執行，我們都尊重。