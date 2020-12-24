賴清德手做「草莓聖誕老人」尷尬喊重來！　眼睛掉落NG片段曝光

記者陶本和／台北報導

適逢聖誕平安夜，總統蔡英文與網紅圖文畫家「 ㄇㄚˊ幾」合作，推出「全家福插畫」，要大家在圖中找到隱藏的台灣，跟網友互動；而副總統賴清德則拍攝手做「草莓聖誕老人」影片，有趣的是，辦公室還釋出他製作的草莓聖誕老人的眼睛、帽子滑落的NG畫面。

▼副總統賴清德親手製作「草莓聖誕老人」。（圖／賴清德辦公室）



圖文畫家「 ㄇㄚˊ幾」將蔡英文的2隻愛貓「想想」、「阿才」以及3隻愛犬「Bunny」、「Bella」、「Maru」入圖，並讓牠們穿上應景的紅綠色聖誕服飾；蔡英文則是戴上鹿角頭飾，圍上綠色圍巾，手上還飄浮一個神祕發光小禮物，整張圖不僅相當可愛，也呈現聖誕節溫馨和樂的氛圍。

在賴清德方面，他則用知名大湖的草莓，親自手做「草莓聖誕老公公」，在鏡頭前教大家如何切草莓，並用白色奶油擠成聖誕老公公白色捲髮的模樣，接著用巧克力豆當成眼睛，最後用草莓的綠色葉子當帽子。

不過有趣的是，辦公室在影片中還釋出一段賴清德出糗的NG畫面，在他做完「草莓聖誕老公公」之後，沒想到聖誕老公公的眼睛、帽子當場在鏡頭前滑落，讓他自己都尷尬地直呼「要重來！」

▼副總統賴清德親手製作「草莓聖誕老人」，NG畫面曝光。（圖／賴清德辦公室）



▼蔡英文也與圖文畫家合作，祝福民眾聖誕佳節愉快。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）



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