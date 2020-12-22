蔡英文、賴清德先打新冠疫苗？　總統府：願意配合相關安排

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委吳斯懷22日於立院質詢時，建議院長蘇貞昌和總統蔡英文可比照美國副總統彭斯接種疫苗，並直播師打過程。對此，總統府發言人張惇涵表示，只要有助於整體防疫推動，總統和副總統都願意配合相關安排。

張惇涵表示，包括疫苗接種在內，只要有助於整體防疫的推動，總統及副總統都願意配合相關安排，一切均由醫療團隊及中央流行疫情指揮中心專業評估及專業判斷。但總統和副總統不會因為其身份而有特殊待遇，也認為應該讓長者、高風險族群、第一線的醫護及防疫人員能夠有優先施打的機會，強化防疫的安全網絡。

吳斯懷在質詢時，首先關心英國變種病毒，呼籲政府要做好「超前部署」；接著，他詢問有關國內疫苗的進展，並建議蔡英文、蘇貞昌作為表率，親自施打。蘇貞昌回應，「委員的建議...我會帶回總統讓她知道」；吳斯懷追問，那「院長呢？」蘇貞昌回應「我也都願意」。

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