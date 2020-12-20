賴清德Bow tie初體驗　發文感謝黃寶慧邀請參加常春藤校友會

記者蕭羽耘、陶本和／台北報導

常春藤校友會（Ivy League Ball）19日舉辦盟校晚會。畢業於哈佛大學甘迺迪政府學院、現任《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧，邀請她口中的「哈佛學長」、副總統賴清德與會，而他的到場也把晚宴的氣氛催到最高點。在晚會後，賴清德20日下午透過臉書發文，也以「哈佛學妹」稱呼黃寶慧，除了特別感謝她的邀請外，也透露這是他第一次「Bow tie」（蝴蝶領結），就獻給常春藤校友會。

畢業於哈佛大學甘迺迪政府學院的《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧，在19日的常春藤盟校晚宴活動，除了特別邀請「哈佛學長」賴清德參加外，同時也邀請了企業友人同桌共襄盛舉，與會者包括力積電董事長黃崇仁、聲寶集團總裁陳盛沺、第一金證券董事長葉光章，以及寶成集團、台塑集團等企業人士。

▲《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧邀請「大學長」副總統賴清德親自出席長春藤校友會（Ivy League Ball）盟校晚宴。（圖／記者陶本和攝）

事實上，黃寶慧這次邀請賴清德與會，先前早已貼心準備了3個蝴蝶領結供他挑選，並提醒他當天到場時，要以「Black Tie」（晚宴服裝）登場；而賴清德也允諾，在抵達會場時，就已繫上黃寶慧親自挑選的黑色領結，他也當面向黃寶慧表示，這確實是他第一次打上「Bow Tie」(蝴蝶領結)。

▼《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧邀請「哈佛學長」副總統賴清德，出席長春藤校友會（Ivy League Ball）盟校晚宴。（圖／記者陶本和攝）



在晚宴上，賴清德除了碰到一些年輕時的舊識，許多校友紛紛前來跟他打招呼，而當中，他還碰到自己在哈佛大學讀書期間，協助他處理住宿問題的男校友，兩人時隔多年再次相逢，賴清德顯得格外開心，也主動跟對方要了聯繫方式，並允諾日後一定要找機會好好表示感謝。

黃寶慧表示，席間許多企業界的好朋友都很開心，跟賴清德同桌的力積電董事長黃崇仁、聲寶集團總裁陳盛沺等人也都很興奮，會後大家紛紛傳照片、影片跟她分享。

賴清德在晚宴後，20日下午也透過臉書上發文，他以「哈佛學妹」來稱呼黃寶慧，呼應黃寶慧稱呼他為「哈佛學長」。他除了感謝黃寶慧的邀請外，也透露自己其實只會綁鞋帶，這次確實是他第一次打「蝴蝶領結」，就獻給常春藤校友會（Ivy League Ball）盟校晚會了。

賴清德說，他遇到許多舊識，想起了過去在哈佛唸書的日子，和盟校的每一位校友一樣，都有一段在外地奮鬥、學習的故事，學成後也回到我們熱愛的台灣貢獻所長。

他感性地表示，在今年如此艱辛的環境下，8所盟校的校友依舊堅守傳統，舉行溫馨的年終聚會，放眼世界，也只有台灣能夠做得到。自己特別到場，感謝大家配合政府的防疫情措施，彼此團結才能抗疫成功。期盼走過辛苦的今年，馬上就會迎來光明希望的來年。

▼《ETtoday新聞雲》執行董事黃寶慧邀請「哈佛學長」副總統賴清德，出席長春藤校友會（Ivy League Ball）盟校晚宴。（圖／記者陶本和攝）

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