賴清德與宜蘭小朋友說故事、搓湯圓　問「一周有幾天」回答笑翻

▲▼冬至日，副總統賴清德與宜蘭幼兒們說故事、搓湯圓。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

冬至日近中午，副總統賴清德特別在宜蘭市熱情與幼兒說故事、搓湯圓，加深幼兒對於冬至節慶意義的了解，以及對於傳統習俗的認識。對於有關萊豬的相關問題，賴清德是不予回應。

宜蘭市公所21日舉辦「2020愛在冬至話湯圓」活動，邀請副總統賴清德參與並擔任說故事的嘉賓，希望能夠讓更多家長、民眾知道這些年，宜蘭市幼兒園在教學設計的努力與精進，以及在校園環境的改善成果，希望能夠讓更多民眾願意把孩子送來公立幼教機構進行學習，不僅要落實政府擴大幼托整合的美意，更要讓大家知道，孩子可以在宜蘭市立幼兒園快樂地學習與成長。

活動中，賴清德問為什麼冬至要吃湯圓？幼兒答「冬至吃湯圓有團圓的意思」；賴清德也問一週有幾天？有幼兒因為每週只來學校5天就回答「5天」，幼兒童言童語，讓在場人士是笑出聲來。另，幼兒問「副總統喜歡吃什麼口味的湯圓？，賴清德說他喜歡吃花生等口味的湯圓，他小時候也會和家人一起搓湯圓。

宜蘭市立幼兒園為配合政府擴大幼兒照護的政策方向，同時要使家長一改過去對於公立幼教機構課程彈性較為死板的印象，透過「創意課程好好玩－教學翻轉成功」的之教學活動改善計畫，計畫方向在於創造幼兒園課程的多元性，同時兼顧幼兒生活經驗及培養幼兒對在地文化認同感，課程設計上搭配節慶活動或主題式情境教學，以操作學習代替傳統紙筆學習的教學方式，為宜蘭縣幼兒教育跨出了一大步；該計畫與相關主題式情境教學課程的內容，不僅獲得家長認同，同時也在2016學年、2017學年，分別參與教育部國教署幼兒園適性教保輔導計畫以及全國學校經營與教學創新KDP國際認證比賽，獲得特優及甲等獎卓越成績。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►雪隧火燒車畫面曝！BMW車頭全毀濃煙狂竄 車潮回堵5公里成停車場

►開太快！蘇花公路砂石車過彎側翻 衝對向車道砂石灑滿地

►羅東知名「羊舖子」被狂砸！老闆不賣「半碗魯肉飯」 他開槍怒轟

►全新小棕瓶打對折！1990元太狂 30歲潤娥零細紋就靠它