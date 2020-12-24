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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不僅帶「豬飼料」夜宿立院外抗議　陳玉珍還PO與蔣萬安起床合照

▲陳玉珍與蔣萬安23日夜宿立法院外，抗議萊豬進口。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍 珍愛金門）

▲陳玉珍與蔣萬安23日夜宿立法院外，抗議萊豬進口。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍 珍愛金門）

記者蘇晏男／台北報導

立法院24日表決萊豬、30月齡以上美牛進口的9項行政命令及相關法規，國民黨前一晚發起守護食安晚會，待活動結束後，國民黨立委留下來夜宿立法院外，抗議萊豬進口。其中立委陳玉珍有備而來，不僅自備手套、圍巾、毯子保暖，還攜帶一隻背部貼上美國國旗的豬娃娃。

原先國民黨規劃發動48小時甲動，於23日在立法院外舉辦「最後的無萊豬晚餐」晚會，但因我國新冠肺炎疫情升溫，黨團總召林為洲活動當天宣布取消動員群眾，改線上直播。

國民黨主席江啟臣批評，民進黨不顧民眾健康安危，蔡政府選前說一套，選後做不到，永遠的雙重標準，國家只有一個，國家是人民的，人民不健康，有什麼國家利益可言？

活動結束後，國民黨團立委紛紛留下來夜宿立法院外為食安守夜，抗議萊豬進口。其中，陳玉珍準備齊全，不僅自備手套、圍巾、頸枕、毯子，也有熱心民眾送她暖暖包保暖；此外，陳玉珍還攜帶一隻背部貼上美國國旗的豬娃娃，以及一包餅乾可以止餓，她還打趣表示前者是萊豬，後則則是一包「不含萊克多巴胺豬飼料」。

到了隔天，陳玉珍在臉書透露自己清晨5時許就醒來了，並PO上照片，表示這是「戴著眼鏡的蔣萬安跟沒戴眼鏡的陳玉珍」。她也發揮中文系畢業長才寫道，睡在馬路上耳邊傳來滴滴答答的雨落聲，有道是，「風聲雨聲打呼聲聲聲入耳；家事國事天下事事事關心」。

▼陳玉珍帶「豬飼料」夜宿。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍 珍愛金門）

▼陳玉珍帶「豬飼料」夜宿。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍 珍愛金門）

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