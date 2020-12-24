萊豬決戰日！　江啟臣最後喊話：請蔡總統放過台灣人

▲國民黨23日舉辦「最後的晚餐」晚會，黨主席江啟臣發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院會24日議決含萊克多巴胺豬肉進口等相關行政命令及法案，國民黨昨夜宿立法院，清晨6點就起床備戰，國民黨主席江啟臣24日受訪時說，昨晚大家共同守夜凝聚出一股氣，希望今天蔡英文總統、民進黨能放過台灣人，也再次向執政黨喊話發揮良心，沒有人民就沒有國家，沒有健康的人民就沒有國家利益。

江啟臣表示，面對今天民進黨要用多數暴力輾壓民意的方式通過開放進口萊豬行政命令，令人遺憾、引起眾怒。藉由昨晚大家共同守夜，凝聚出一股氣，希望今天蔡英文總統、民進黨放過台灣人，發揮良心、展現誠信。

江啟臣接著向蔡英文喊話，過去妳的立場、態度、價值是什麼？妳說過很多金玉良言，說這是食安、民生議題，不是政治議題，妳說過要跟人民、國會、產業溝通，請問溝通、說明在哪？不溝通就算了，妳也不會談判，這就是無能的政府，這是令人感到最悲哀的地方。

江啟臣說，只要把蔡英文2009年講的話拿出來看一遍，就很清楚民進黨價值在哪，「今天國民黨不是不理性，國民黨只是把妳過去的主張的價值再說一次而已」，不曉得為什麼民進黨要用這樣方式對待人民，4個月時間決定這麼重大的事情，這4個月來妳做了什麼？

江啟臣表示，過去馬政府也因為同樣面對這樣問題，但光開放30月齡以下美牛，排除內臟、牛豬分離就溝通了四年，蔡政府卻用4個月要凌駕民意。他呼籲民進黨不要轉移焦點，人民不會因為轉移焦點忘記對他們的傷害，「妳一直講國家利益，人民是國家主體，沒有人民就沒有國家，沒有健康的人民還有國家利益嗎？這很簡單的問題，連小學生都知道。」

國民黨團總召林為洲則表示，因疫情關係沒辦法動員群眾參與，但是黨團已經全員到齊，團結展現決心，雖然在立法院是少數，老實講要用表決擋下行政命令、擋下來豬進口實在不容易，幾乎等於要奇蹟出現，但在野黨就是要展現監督的決心，讓民眾有感。

林為洲表示，接下來還有12小時的討論、發言、表決，國民黨團會堅持到最後，今天的表決結果不是戰役的結束，當國會間接民意沒辦法擋下執政黨粗暴、黑箱決策，將來要訴諸公投， 明年1月6日開始第二階段連署，要用人民的力量黨下萊豬，一起顧食安、反萊豬。

其他人也看了這些...

►黃珊珊：台北跨年不會停辦 1例本土確診就全程戴口罩

►黃珊珊：101跨年煙火如期舉行 表演舞台周邊實施管制

►本土確診新增1例 新北耶誕城即起停止戶外集會型活動



更多熱門新聞...

►蔡英文下令整備防疫措施 全面檢視耶誕、跨年群聚活動

►0確診破功！蘇貞昌：懇請國人務必配合防疫 每個人都非常重要

►確診機師足跡在天母SOGO、新光三越 北市緊急取消「異饗趣」活動



►振興一下我們的美麗