黃珊珊：101跨年煙火如期舉行　表演舞台周邊實施管制

記者蕭羽耘／台北報導

台灣時隔253天國內再現本土病例，中央流行疫情指揮中心22日公布，是與先前確診紐西蘭機師（案765）接觸的30多歲女性(案771)，其活動軌跡遍及台北天母新光三越、SOGO以及桃園南崁好市多。對此，台北市副市長黃珊珊在下午3時親上火線，她表示，101煙火不停放，現場分為兩區塊管理，周邊觀看部分，表演舞台周遭可以控制，人跟人密集距離近的話，會強制戴口罩；在大馬路上的觀眾則進行勸導。

▲針對22日新增本土病例，黃珊珊偕同劉奕霆在北市府召開記會。（圖／記者袁茵攝）

再過9天就要迎接2021年，今天新增本土病例讓民眾關注北市是否會取消跨年演唱會。其實，北市觀傳局10月21日就規定若有1本土病例，就取消飲食攤跟全程戴口罩，15例則取消跨年。

媒體提問，衛福部長陳時中上午透露擬跨年規模縮減，黃珊珊回應，現有些方案做調整，畢竟101煙火不停放，大致分為兩區塊管理，周邊觀看部分，表演舞台周遭可以控制，人跟人密集距離近的話，會強制戴口罩；但路上聚集看煙火的民眾部分很難控制，因此在大馬路上者進行勸導，畢竟戶外人跟人之間會有距離。現在正在計算面積預估，或者做總量管制，等到下午5點與中央開會後再公布。

案765國內活動軌跡包含，12月8日11點30分至12點30分在新光三越天母店；12月10日18點30分至19點30分在遠東SOGO台北天母店；12月11日11點至12點在好市多南崁店。

