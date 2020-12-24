快訊／「禁止萊豬進校園」法案遭民進黨否決　林淑芬、劉建國棄權

記者楊蕓／台北報導

蔡英文政府宣布含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口，立法院會24日處理萊豬9項行政命令。在野黨紛紛提案修正《學校衛生法》，加入學校禁萊豬等相關配套措施，但全遭民進黨多數優勢表決反對，最後維持現行條文不予修正，其中民進黨立委林淑芬、劉建國2人都宣布「棄權不投票」。

現行條文明定，學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品，並禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品；學校辦理膳食之採購，應參考中央餐廚或外訂餐盒採購契約書範本與供應業者簽訂書面契約，報請主管機關備查。

立法院24日院會上午10時開始進行討論事項，依序處理《學校衛生法》部分條文修正草案、《食品安全衛生管理法》部分條文修正草案和9項行政命令與一百二十多項的附帶決議，將一路表決到深夜。

《學校衛生法》第23條修正案經表決結果，國民黨團版本以贊成46人、反對58人、棄權2人不通過；民進黨團版本則以贊成60人、反對45人、棄權1人通過，其中民進黨立委林淑芬、劉建國2人都宣布「棄權不投票」。

▲立法院會審查萊豬行政命令，國民黨立委手舉「騙」字標語。（圖／記者李毓康攝）

民進黨立委黃國書發言時稱，教育部已完成全台灣所有中小學的採購契約，未來所有中小學一律使用國產在地肉品，「也就是說，團膳業者根本不可能使用進口肉品，所以校園明年1/1開始，吃到萊豬機率是零…」立刻引發台下國民黨立委一片譁然，紛紛喊「不可能！」、「加工品怎麼辦！」

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