助理費除罪修法最快本周三讀　牛煦庭：一毛錢都不會進立委口袋

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委陳玉珍去年底針對助理費除罪化修法，由於補助費用由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷，引發輿論譁然，國民黨團為此踩煞車，由國民黨立委牛煦庭重提修法版本並逕付二讀，由於立院本周五休會，因此力拼週五三讀。牛煦庭今（27日）表示，現在的討論大體上都在往順利的方向，接下來幾天會確認並排入協商，相信協商時會有很好的結果。他強調，任何一分一毛錢都不會進到立委的口袋裡，單純是要幫助理增加待遇。

牛煦庭助理費修法草案去年12月26日逕付二讀，目前已過一個月冷凍期，最快可在本週朝野協商。牛煦庭今日上午接受廣播節目專訪「千秋萬事」指出，助理費法案被外界曲解的很嚴重，第一輪提的大水庫理論，包括黨內都有很多不同意見，因此整個事情就暫緩擱置，但他本來就有在研究助理費，過去地方縣市議會的民代支給條例，也就是縣市議員的助理加薪法案，也是在內政委員會審查，對整個脈絡還算熟悉，既然議員助理的待遇有做合理調整，國會助理也要，所以後來所提出的版本法案重心，是放在助理的加薪及權益保障上，包含資深、專業加給，在職的進修補助、因公死亡的撫卹金等，明確入法。

牛煦庭說，部分立委的選區比議員大很多，議員的助理費都提升了，立委的助理費不提升很奇怪，大家都是政治工作者，應該要平衡待遇，但立委助理費待遇的調升與推動很困難，因為怕被罵自肥，「但我要不客氣的講這是鄉愿，因為又不是增加立委自己的待遇，是增加助理的待遇，讓更多人願意投入政治工作，培養更多政治人才，本來就是我們的責任」。

牛煦庭指出，剛好有這麼一個歷史契機，立法院在討論這件事，大罷免過關後藍委有無敵星星，也希望不要再鄉愿，助理費本來就應該被調整，所以他寫了一個大體上是提升助理權益的版本，而這一手棋下去，民進黨傻眼了，批評國民黨是要除罪化、硬扣帽子，但內容根本不是這樣，立法院將增加的金額直接撥到助理戶頭，這樣的機制是完全維持的，也沒有像過去一樣的免檢具核銷，任何一分一毛錢都不會進到立委的口袋裡，單純是要幫助理增加待遇。

至於為何這段時間沒有急著推動，牛煦庭則說，目前此案已經逕付二讀，自己不會因為法案逕付二讀就不溝通，因為執行單位是立法院，要如何設計，是定額、階梯等方式，都要與立法院人事處、法制局討論磋商，也要與助理工會回報，哪一項是可以推進的，這兩端溝通完畢以後，才會進入正式協商程序，後面才會順利，不會陷入爭議。

牛煦庭強調，現在的討論大體上都在往順利的方向，接下來幾天會確認並排入協商，相信協商時會有很好的結果，即便沒有，他也覺得能說服在野黨、有投票表決的底氣，在這樣的過程看有沒有機會在週五院會處理。