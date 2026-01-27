農民省33萬！立院三讀修正農退儲金提繳　農民、政府負擔改4比6

▲立法院會今（27日）三讀修正朝野提案「農民退休儲金條例」。（示意圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

為提升農民參與農退儲金意願，立法院會今（27日）三讀修正朝野提案「農民退休儲金條例」，調整農退儲金提繳金比例，未來將以每月最低工資乘以提繳比率2倍計算，將農民負擔金額從五成降為四成、政府提高到六成6；若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元。

農民退休保障涵蓋老農津貼與農退儲金。農民退休儲金自2021年元旦上路，現行規定為農民自行提繳每月基本工資1%至10%，主管機關也按月提繳相同額度，等同雙方各負擔50%。但根據農業部統計，該條例上路5年覆蓋率不到5成，青農更少，若扣除已退休、開始請領月退者，更僅9.2萬人參與，比例更低，農業部認為，青年從農初期經濟負擔較大，影響提繳意願，因此修法。

除農業部提案外，藍綠立委也提出25個相關修法版本，今稍早立法院會中，在場立委皆無異議，該案順利三讀修正，三讀條文明定，農民與主管機關依規定按月共同提繳總金額，依每月最低工資乘以提繳比率2倍計算，農民負擔總金額四成，主管機關負擔總金額六成。

另外，考量兼職勞工並鼓勵青年從農，此次修法也明定，若不具農保身分，只要參加勞保或國民年金保險的實際從事農業工作者，且未滿65歲、未領取勞保老年給付、無雇主提撥退休金等，也能加入農退儲金。

