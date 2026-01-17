陳玉珍「不是台灣人」惹議　金門副縣長：都是中華民國國民

▲立法委員陳玉珍的「福建金門人」說引熱議。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

針對陳玉珍日前表示自己是「福建金門人」而不是「台灣人」，引發民眾熱議，《ETtoday新聞雲》本媒走訪金門地區民意代表及民眾，有的表示認同是「金門人」，有的表示為是地方身份認同，也有人認為是政治口水，金門縣副縣長李文良則表示，「我們都是中華民國的國民」。

縣議員董森堡表示，他認為這類說法其實沒有必要刻意去講，因為金門有好幾十萬鄉親長期在台灣生活，甚至第二、第三代也在台灣就學，與其製造對立，不如拉近彼此關係來得更好；在中華民國體制下，大家同樣都是中華民國的國民，住在台灣就是台灣人，住在金門就是金門人，這本來是很自然的事，無須特別強調或操作。他也指出，媒體在處理相關議題與言論時，應該更審慎思考，避免報導可能造成社會撕裂與對立，並反問這樣的呈現方式是否真的對大家都有益。

金湖鎮代表李志鴻則表示，所謂「金門人」的說法，本質上是一種地方身分認同，就像雲林人或高雄人到台北工作，會自然介紹自己來自哪裡一樣，並不涉及實質的政治意涵；不論客家人、閩南人，大家拿的身分證都相同，身分並沒有差別。只是因為當前兩岸關係較為緊張，這類日常用語容易被賦予政治解讀。至於陳玉珍是否帶有政治意圖，則取決於各自立場與處境，若正值選舉期間，相關發言也可能被視為爭取選票的政治操作，而政黨是否跟進解讀，則屬於各自的政治選擇。

黃姓民眾表示，「我當然是金門人而不是台灣人，是中華民國國民而不是台灣的人民，這些說法應該只是政治人物的語言吧，台灣的政治人物整天只想著要分化族群，突顯政府壓根兒就不重視金門人，當年我們在擋砲彈，台灣在後方發展，如今金門只是要跟台灣一樣，走台灣過去走過的路，台灣政府卻到處設限制，一下說金門親中，一下又說三道四的就是覺得金門人只想去大陸」。也有民眾表示，不關心這個話題。