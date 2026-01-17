鄭麗文酸15％關稅「不堪成果」　學者：唱衰台灣是有錢拿嗎？

▲陽明交大科技法律院學院特聘教授林志潔。（資料照／記者林敬旻攝）



實習記者石嘉豪／台北報導

台美對等關稅昨（16日）拍板調降至15％不疊加，產業界普遍正面看待，然而，國民黨主席鄭麗文開轟，區區15％有什麼值得高興？並直言是「不堪的結果」。對此，陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔表示，這樣的說法完全打擊公務同仁的士氣，也罔顧國際現實的嚴苛，讓她不禁想問，唱衰台灣是有錢拿嗎？

林志潔表示，我國的政務同仁在海外為台灣奮鬥，爭取到對等關稅15%，且不疊加的條件，這已是與美國逆差國中的最低稅率，台積電也回應，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。

林志潔進一步指出，工總則表示，將原先可能高達32%的對等關稅，先降至20%，最終定案為15%，且不與MFN稅率疊加，成功消除市場對台灣出口產品在美國市場面臨結構性不利待遇的疑義。

此外，林志潔點出，彰化五金產業發展協會認為，談判成果對產業而言是樂觀的好消息，尤其主要競爭國中國大陸關稅高達40%，台灣只要穩定品質，長期訂單可望逐步回溫、趨於穩定。

然而林志潔不解，國內的在野黨，居然說這是一個「不堪」的成果，是「喪事喜辦」。她強調這樣的，說法完全打擊公務同仁的士氣，也罔顧國際現實的嚴苛，讓人不禁想問，唱衰台灣是有錢拿嗎？

林志潔說，在野陣營的立委們，除了不依法審查總預算、提出屢屢被判決違憲的法案、拼命阻擋國防經費弱化台灣自我保護的能力外，可不可以幹點正事？

最後，林志潔呼籲，我國中小企業和傳產，近年來面臨產能外移和上下游脫節的風險，受到中國產能過剩四處傾銷的挑戰，在國際政治情勢多變與法遵標準提高下，非常需要政府的協助，這才是民意代表們該趕快有所作為的事。