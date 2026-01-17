　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮洪災19死！罹難者家屬委託律師團告徐榛蔚、光復鄉長　最新進展曝

▲▼花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流19死，光復鄉長林清水涉嫌重大，遭聲押禁見。（圖／民眾提供）

▲花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流19死，光復鄉長林清水涉嫌重大，遭聲押禁見。（資料照／民眾提供）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，造成19人死亡，罹難者家屬認為花蓮縣府、光復鄉公所未及時發布撤離命令才導致嚴重傷亡，因此委託由12位律師組成的義務律師團，於本月13日正式向花蓮地方檢察署遞狀，依《刑法》廢弛職務釀成災害罪及過失致死罪，控告花蓮縣長徐榛蔚與光復鄉長林清水。花蓮地檢署本月14日展開偵查作為，認為林清水涉犯過失致死等罪，向花蓮地方法院聲請羈押獲裁准。

去年9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，造成19人死亡，罹難者家屬認為應追究花蓮縣政府、光復鄉公所未及時安排撤離居民所致死亡法律責任，故於去年10月起，由12位律師組成義務律師團，並陸續與10餘位罹難者家屬代表進行會談了解案發情形，今年1月13日正式向花蓮地方檢察署寄出刑事告訴狀，要求檢方偵辦並追究花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣光復鄉長林清水，以及相關違法失職公務員等人涉犯《刑法》第130條廢弛職務釀成災害罪、第276條過失致死罪等刑事責任。

花蓮地方檢察署於今年1月14日展開搜索及訊問花蓮縣光復鄉公所及鄉長林清水等人偵查作為，並認為鄉長林清水涉犯過失致死等罪，向花蓮地方法院聲請羈押獲裁准。

義務律師團成員包括律師王展星、律師王妙華、律師李克欣、律師李頤杰、律師林建宏、律師房彥輝、律師翁晟閔、律師許渝澤、律師劉嵐、律師陳又新、律師顏名澤和律師顏嘉德。

律師團認為，依照《地方制度法》第19條第11款、第20條第7款規定，就本次水災，花蓮縣政府及光復鄉公所就「災害防救」有規劃及執行法定義務，然而中央政府至少於9月22日夜間至23日凌晨，就已多次預警堰塞湖將溢流，可知被告徐榛蔚、林清水二人對於相關預警應該已經知悉，卻依然不加重視，怠忽職守，不但相關撤離指令有所遲滯，且必須撤離範圍也未周全，對於防救資源投配，更是嚴重不足。

律師團指出，被告二人怠忽職守行為，確實導致包含告訴人親友等多數罹難者，喪失性命於應強制撤離紅色警戒區內，客觀上顯係其有廢弛職務行為，並因而直接導致多數人民喪生寶貴生命，釀成災害，依法應負起刑事責任。

此外，律師團表示，依照《災害防救法》第24條第1項規定，可知花蓮縣政府與光復鄉公所具有法律上作為義務，於災害發生或有發生之虞時，對於告訴人等，依法有應勸告或強制其撤離，並作適當安置，但事實上縣政府與鄉公所並無相應作為。可見本案被害人死亡結果，確實是被告徐榛蔚、林清水二人怠於執行職務所造成。

律師團說，再者，依照行政院農業委員會101年7月4日農林務字第1011730362號函修訂《堰塞湖警戒、監測及撤離與演練方案》規定，也具體明確規定了被告徐榛蔚、被告林清水二人身為縣長、鄉長所應履行職責，但由於被告二人違背其應盡職務，導致告訴人親人死亡，自應依法予以追究。

因此，律師團認為，本案被告徐榛蔚身為花蓮縣長，被告林清水為光復鄉長，二人身為相關公務員，依法均負有防範及遏止水災災害發生職責在身，依《刑法》第130條規定，被告二人對於災害具有預防或遏止職務，卻故意或重大過失廢弛該職務，未及時發布撤離命令，確實疏散災區居民，致堰塞湖潰壩造成重大人命傷亡，已然符合「廢弛職務釀成災害」構成要件。

律師團指出，同時，依《刑法》第276條規定，被告在職務上怠忽所應盡之注意義務，致使人於死者，屬違反注意義務致死罪，而被告二人行為不僅是消極放任，更具有應認因果關係，災害結果為直接且可合理預見，依法應負刑事責任。而本件告訴人皆為本次堰塞湖洪災罹難者親屬，依照《刑事訴訟法》規定得提出告訴，故委請義務律師團協助提出告訴，希望花蓮地方檢察署毋枉毋縱，查明真相，以期實現正義，並還給不幸罹難者及家屬公道。

01/15 全台詐欺最新數據

花蓮光復鄉堰塞湖律師團林清水徐榛蔚

