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徐巧芯爆紐機師足跡圖　北市衛生局：中央有通知的地點都完成消毒

▲▼台北市政府傳出有人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市政府。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布紐西蘭機師（案765）活動足跡，遍及台北市天母新光三越、SOGO以及南崁好市多，然而台北市議員徐巧芯23日爆出，該機師除了去上述地點之外，還有去其他地方。對此，台北市衛生局表示，如果有接到中央指示，都會去消毒，且已辦理完成。

面對徐巧芯在臉書的爆料，台北市衛生局疾病管制科長余燦華表示，「我們如果有接到指示的話都會去消毒，都辦理完成了。因為他們通知我們的地點，我們都完成消毒了。」

余燦華表示，足跡部分，中央認為有必要對外說明，就會對外說明，這個他們不方便也不可以自行對外說明，但他必須強調，如果中央請他們去做相關防疫作為，他們都完成了。

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