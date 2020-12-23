▲被誣陷是案771，曾女怒反擊！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者劉維榛／綜合報導

廣達集團女員工（案771）被紐西蘭籍機師（案765）感染，造成台灣253天無本土案例破功，臉書上就瘋傳一張LinkedIn截圖，暗示正是本尊。對此，廣達電腦曾姓女員工親上火線闢謠，「有非常多的不實指控傷害我，且難聽的謠言充斥在網絡社群上」，已蒐證準備提告。

曾女的男友在PTT表示，這兩日女友照片無端被起底，但根本與案771女毫無瓜葛，「曾小姐與此次的確診個案一點關係都沒有，無端的被網路霸凌，甚至污穢影射性的言語攻擊騷擾，造成了她非常大的傷害。」

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而曾女本尊寫下4點聲明，首先強調自己與案771女的年齡不符，現在廣達電腦任職，並非案771的旗下企業，至於衛福部所公布的足跡，12月8日天母新光三越、10日SOGO天母店、11日南崁好市多，曾女都在龜山總部上班，且有主管同事可證明，目前也好端端上班中，沒有接受採檢隔離。

最後，曾女表示，今年從未出國，連機場都不曾踏入，要網友們別再惡意抹黑，她更硬起來反擊「無論是社群上的騷擾，亦或是各公開平台的輿論，已搜集證據並準備提告。」

【曾女澄清文如下】

（1）771確診人為廣達旗下子企業員工，而我是廣達電腦員工，並非同間公司。

（2）確診當事人30初歲，與我年齡不符。

（3）本人今年未出國，連機場都未曾踏入。

關於衛福部發布的771足跡，12/8 11:30-12:30於台北天母新光三越 ，12/10 18:30-19:30於遠東SOGO台北天母店，12/11 11:00-12:00南崁好市多，「這三個時段，我皆在龜山廣達總部上班當中，主管同事們皆可證明此事。」

（4）相信771確診當事人此時已遭受隔離，而本人目前還在正常上班當中。

對此，曾女向各界喊話，「請勿再胡亂散播謠言，針對今日不實的指控以及污衊，已經傷害了我以及周遭親友同事。無論是社群上的騷擾，亦或是各公開平台的輿論，已搜集證據並準備提告。」