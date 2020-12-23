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獨／紐籍機師再爆「漏網足跡」！開白車載廣達女到北投區加油站

▲▼▲長榮航空18日開航桃園－日本松山航線。（圖／資料照／長榮航空官網）

▲機師染疫帶著廣達女2度逛天母2家百貨，還一起搭電梯啖美食。（圖／資料照／長榮航空官網）

記者邱中岳／台北報導

時隔253天，台灣再有本土病例案771（廣達集團女員工），且還是與案765（紐西蘭長榮機師）的密切接觸者，據悉，疫調中心調閱天母SOGO監視器，拍下2人開車到停車場，戴口罩下車後前往百貨內吃晚餐，吃完後又前往北投區某加油站加油後離開。

疫情指揮中心也請北市警方協助調閱監視器畫面，警方調閱10日當天的3個畫面，畫面拍下2人行蹤，首先2人所駕駛的白色小客車行經天母SOGO百貨公司，停好車後，再戴口罩肩並肩搭電梯上樓吃飯，吃完飯後又返回車上離開，最後前往北投區一處加油站加油後離開北投。

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據了解，2人曾經出入的場所，發現2人幾乎都開著白色小客車進出，在10日下午6時許前往天母SOGO百貨吃飯，約莫1個小時後離開。

警方也調閱監視器，發現2人開著白色小客車，從天母SOGO百貨公司車道口進入停車場，停好車後2人下車，均有戴口罩，肩並肩的往電梯走去。

警方初步研判，2人都穿著襯衫以及長褲，直接搭電梯到SOGO百貨用餐吃晚餐，約在百貨公司待了1小時後離開，因當天並非假日，所以旁邊並沒有太多人潮。

另外，2人吃完飯後，也開著白色小客車，前往北投區一處加油站加油，加完油後就驅車離開，而這處加油站的足跡，  指揮中心也未公布。

台北市議員徐巧芯23日中午在臉書公開紐西蘭籍機師（案765）3天的足跡，去了象山、松山區和北投區等指揮中心尚未公開的地點，她質疑「中央發布的消息，在12/9號中午的行程完全空白」，但經辦公室致電店家，得到的回覆是「確實有這件事」。

徐巧芯認為，表單上提及案765去了象山、松山區和北投等地並不是空穴來風，質疑指揮中心疫調只公布了一半，「案765的行動軌跡在12/9真的如原本所說的一個地方都沒有去嗎？」她要求中央秉持公開、透明的立場好好說明清楚，「讓民眾能夠好好防疫，保護自己，而不是只能靠自己的力量探聽消息！」
 

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

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