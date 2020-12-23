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徐巧芯批中央：為何用查水表方式要求媒體下架足跡圖報導

▲▼台北市議會市政總質詢，台北市議員徐巧芯質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蕭羽耘／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布紐西蘭機師（案765）活動足跡，台北市議員徐巧芯在23日爆出，該機師除了去上述地點之外，還有去其他地方。對此，徐巧芯親上火線抨擊，指揮中心沒有公開案765在12月9日的足跡，且台北市政府無法給她肯定的答案，自己就去致電店家、確認環保局消毒地點，核對有無與圖上軌跡重合，認為應該是真的，但指揮中心要求新聞媒體下架否則要去罰錢，質問為什麼中央要用查水表的方式，對待媒體、提供正確資訊的人。

據指揮中心22日公布案765足跡，包括台北市天母新光三越、SOGO以及南崁好市多，12月8日11點30分至12點30分在新光三越天母店；12月10日18點30分至19點30分在遠東SOGO台北天母店；12月11日11點至12點在好市多南崁店。

不料爆出該機師還有去其他地方，徐巧芯在台北市議會指出，今天上午接到民眾陳情的足跡圖，跟指揮中心不一樣，差別在於民眾所提供的，有指揮中心未對外公布的「染疫機師12月9日在台北路徑圖」，自己也做了調查，致電店家詢問，政府是否有告知確診個案曾赴店家用餐，業者給予肯定答案，並發布新聞稿證實有此事，日本台灣交流協會也開始消毒。

徐巧芯批評，指揮中心沒公布完整疫調，罔顧市民安全，而指揮中心告訴大家，除非沒有接觸特定對象的地點才要公布，否則不需要公布。實際上，台北車站地下室也是案765有去過的地方，從搭車、停車過程中接觸到的所有對象，也不是指揮中心能掌握的，沒有公布足跡的狀況下，實際上也是沒辦法掌握特定對象。

徐巧芯質問，中央不公布是因為案765有去過台日交流協會嗎，這是有政治上的考量嗎？總之，某種程度而言隱匿了足跡；至於消息來源，她說明，自己接獲來自地方民眾的陳情，不是北市衛生局給的，是松山區民眾給她的，民眾很恐慌。

徐巧芯提出，由於中央、台北市政府無法給出肯定的答案，自己就去致電店家、確認環保局消毒地點，核對有無與圖上軌跡重合，「我們才知道應該是真的」，但指揮中心要求新聞媒體下架否則要去罰錢。今天既然案765有去過這些地方，也確實無法掌握接觸對象，因此公布正確的名單軌跡，應該是要保護台北市民的安全，「為什麼中央要用查水表的方式，對待媒體、提供正確資訊的人，我無法接受這樣的事情。」
 

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